Taux : tension sur T-Bonds avec projet de relance à 1.000Mds$

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens ont imité aujourd'hui les indices boursiers et la séance s'est soldée par une complète stagnation des OAT (à -0,1300%), des Bonos espagnols (à 0,2300%), des BTP italiens (à 0,5500%) et même des Bunds allemands à -0,4580%... malgré la chute de l'indice ZEW. Le ZEW (baromètre avancé du sentiment des analystes financiers allemands) replonge de -22,9 points à +40,4 en août, marquant ainsi son troisième mois consécutif de baisse, baisse d'ailleurs plus sensible que celles des mois précédents. 'Ceci pointe des risques grandissants pour l'économie allemande, tels qu'une possible quatrième vague de Covid-19 démarrant cet automne ou un ralentissement de la croissance en Chine', explique Achim Wambach, le président de l'institut ZEW. Mais aucune réaction du marché obligataire, c'est comme s'il ne s'était rien passé. En revanche, aux Etats Unis où il ne s'est effectivement rien passé (aucun chiffre publié ce mardi), les T-Bonds se dégradent de +3,3Pts de base à 1,347%: l'explication tient peut-être à l'adoption imminente par le Congrès d'un projet (infrastructure bill) de 1.000Mds$ qui devrait rajouter 2,3Pts de croissance en 2022 et générer +650.000 nouveaux emplois (calculs de la Maison Blanche). Rappel: le budget présenté par l'administration Biden est de 3.500Mds$.

