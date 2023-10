Taux : tension post-CPI; 'bonne surprise' pas au rendez-vous information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 16:48

(CercleFinance.com) - Changement radical d'ambiance sur les marchés obligataires à partir de 14H30 et 1 seconde.

La journée avait bien commencé, la détente des taux amorcée lundi se poursuivant tranquillement, portée par une inertie baissière qui a permis aux T-Bonds US de passer de 4,88 à 4,54% en 4 séances (ce qui alimentait l'espoir d'une décrue en direction des 4,300%, c'est à dire le zénith de la mi-octobre 2022, il y a 1 an jour pour jour).



Mais à 14H30, ce fut la douche froide : les bons du Trésor US et européens se sont d'abord contentés de reperdre leurs gains initiaux (-3 à -4Pts de base), puis les pertes se sont creusées à partir de 15H30 (ouverture officielle des marchés de taux US) et la tendance a franchement viré au rouge de part et d'autre de l'Atlantique.



Les T-Bonds ont vu leur rendement repasser de 4,545% ce matin à 4,645% (soit +5Pts de base en 24H), nos OAT se tendent également de +5Pts à 3,33%, les Bunds d'autant à 2,7680%, les Bonos espagnols de +6Pts à 3,875%, les BTP italiens de +8Pts à 4,745%.



Les marchés ont donc fort peu apprécié la parution d'un 'CPI' (chiffre de l'inflation aux Etats-Unis) qui déjoue (un peu) les anticipations: +0,4% de hausse de au lieu de +0,3% attendu.

La réaction des opérateurs aurait pu demeurer très modérée en ne considérant que le 'core CPI' (hors produits alimentaires et énergie) qui ressort conforme aux +0,3% anticipés en septembre (soit +4,1% en annualisé... 150Pts en-deçà du taux FED Fund de 4,65%).

A titre indicatif, Jefferies anticipait pour le mois de septembre un léger ralentissement de l'inflation américaine en rythme annuel à 3,6% en données brutes: le taux annualisé ressort à 3,7% après +4,3% en août... la trajectoire demeure favorable, prise sur les 18 derniers mois.



Manifestement, le 'marché' espérait une 'bonne surprise' qui n'est pas au rendez-vous, les investisseurs ont rapidement 'oublié' la forte décrue du prix du pétrole -malgré le conflit qui menace encore de se généraliser d'Israël à l'ensemble du Proche-Orient- qui les avait rassurés en début de semaine.