Taux: tension plus modérée sur le finish, NFP US sans impact information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 18:25

(CercleFinance.com) - La séance de vendredi se termine moins mal qu'on pouvait le redouter : les T-Bonds US affichent ce soir +5Pts à 2,375% après avoir subi un spectaculaire rebond de leur rendement +13Pts vers 2,455%.

Et cela rien à voir avec le 'NFP' publié à 14H30 car la tension était déjà très palpable en milieu de matinée (2,425%).

La semaine s'avère négative pour l'ensemble de la classe 'bons du Trésor': l'inversion de courbe demeure la règle aux Etats Unis avec le '2 ans' à 2,43% et surtout le '3 ans' à 2,60%, à parité avec le '20 ans' (qui devance le '30 ans' avec 2,44%, quasi à parité avec le '2 ans').



Le 'NFP' (rapport mensuel sur l'emploi) établit que l'économie américaine a généré 431.000 emplois non agricoles en mars, un nombre toutefois un peu en dessous du consensus (450.000).

Les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées, passant de 481.000 à 504.000 pour janvier et de 678.000 à 750.000 pour février, soit un solde de révision de +95.000 pour ces deux mois.



Le taux de chômage a reculé de 0,2 point à 3,6%, ce qui confirme une situation de plein emploi qui pourrait pousser à la hausse les salaires.

Ce n'est que partiellement vrai puisque les salaires horaires ont augmenté de 0,4% (soit 4,8% en rythme annuel, un taux bien inférieur à celui de l'inflation qui flirtera avec les 8% en mars, après 6,4% (pour le PCE en février).



Le taux de participation à la force de travail s'est établi quant à lui à 62,4%, un niveau qui demeure cependant inférieur d'un point à celui de février 2020, le mois précédant l'émergence de la crise sanitaire aux Etats-Unis.



Le tableau reste contradictoire concernant l'activité manufacturière: l'indice PMI de S&P Global s'inscrit en légère hausse à 58,8 contre 58,5 en 1ère estimation (57,3 en février) mais l'indice ISM (Institute for Supply Management) est ressorti en net repli de 58,6 vers 57,1 au titre du mois de mars.



En Europe, il y avait aussi des chiffres de PMI manufacturiers : l'indice PMI S&P Global de l'industrie manufacturière française s'est inscrit à 54,7 en mars, en repli par rapport au plus haut de six mois enregistré en février (57,2) et indiquant donc un ralentissement de la croissance du secteur.



L'indice PMI final IHS Markit pour le secteur manufacturier de la zone euro est passé de 58,2 en février à 56,5 en mars, soit son plus bas niveau depuis 14 mois (mai 2020), sur fond de hausse des tensions inflationnistes et géopolitiques.



Les marchés obligataires se dégradent en Europe après leur soudaine embellie de jeudi : les OAT affichent +4Pts à 1,025% (contre 1,07 au plus haut), les Bunds finissent stables à 0,558%, de même que les 'Gilts' britanniques à 1,612%.

Plus au Sud, les BTP italiens se tendent de +5Pts à 2,0850%, après 2,145% au plus haut et les 'Bonos' affichent +3Pts à 1,4770%.