Taux: tension limitée, la semaine s'achève bien dans le vert information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 17:59

(CercleFinance.com) - La semaine s'achève sur une vague d'euphorie boursière qui voit le CAC40 s'envoler de +1,9% vers 7.270, l'euro-Stoxx50 et le Dow Jones de +1,6%.



Les marchés saluent la dissipation du spectre d'un défaut de paiement des Etats-Unis pour les 22 prochains mois : on l'aurait échappé belle se félicite Joe Biden qui célèbre une 'grande décision' du Congrès.



Même si les marchés n'ont jamais cru au 'shutdown', la certitude qu'il n'aura pas lieu pousse les investisseurs les plus prudents (qui ont attendu le vote de ce 1er juin) à revenir vers les actifs risqués en cette dernière séance de la semaine... et cela pénalise légèrement les marchés obligataires.



Nos OAT se retendent de +4,5Pt à 2,86% (la production industrielle française recule de -0,8% en avril), les Bunds de +6,3Pts à 2,323%, la journée s'avère moins négative au Sud avec des BTP italiens qui finissent inchangés vers 3,99%, les Bonos espagnols affichent +3Pts à 3, 316%.



La hausse de Wall Street qui s'accélère plombe les T-Bonds US qui affichent +8Pts à 3,680%... mais ils se détendent de -13Pts sur la semaine écoulée.



C'est une performance remarquable vu la vigueur du marché du travail : l'économie américaine a généré pas moins de +339.000 emplois non agricoles au mois de mai, selon le Département du Travail (et le BLS), un nombre supérieur de +100.000 aux attentes du marché (à l'image de Jefferies qui tablait sur 230.000).



'Des gains d'emplois ont été observés dans les services professionnels et aux entreprises, l'administration, les soins de santé, la construction, le transport et le stockage, ainsi que l'assistance sociale', précise le DoL.



La résilience du marché de l'emploi US pouvait indisposer la FED mais elle peut se focaliser sur le net rebond du taux de chômage qui s'est accru de 0,3 point à 3,7% de la population active.

Le taux de participation à la force de travail est resté stable à 62,6%, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,3%.



En outre, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées en fortes hausses, de 165.000 à 217.000 pour mars et de 253.000 à 294.000 pour avril, soit un solde de révision total de +93.000 pour ces deux mois.