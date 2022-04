Taux: tension inexorable, rendements au + haut depuis 2014 information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 18:52

(CercleFinance.com) - Nouvelle semaine de correction sur les marchés obligataires, nouveaux planchers mensuels et annuels, nouveaux 'plus bas' depuis parfois 7 ans.

Les pertes se sont aggravées en fin d'après-midi : nos OAT se dégradent de +5Pts de rendement à 1,45% (+2Pts hebdo, pire niveau depuis août 2014), les Bunds +3,5Pts à 0,9350% (un zénith a été inscrit à 0,956%, la barre des 1,000% se rapproche, du jamais vu depuis juillet 2014).



Plus au Sud, le rendement des 'Bonos' fait une embardée de +6,6Pts à 1,97% (les 2,000% ont été atteint en séance, pire niveau depuis août 2015), le rendement des BTP italiens prend +4Pts à 2,767% : ils se rapprochent ainsi des T-Bonds US.

Coté chiffres européens, l'estimation rapide préliminaire du PIB de la zone euro au titre du premier trimestre est ressortie à +0,2%, avec une inflation annuelle de la zone euro qui augmente légèrement à 7,5% en avril (elle a en revanche ralenti en Italie à +6,2% mais le PIB recule de -0,2% au T1).



Plus tôt ce matin, l'Insee a annoncé que le PIB français avait marqué le pas au premier trimestre, avec une variation trimestrielle nulle (-0,05% pour être précis, après +0,8% au T4 2021), notamment sous l'effet d'un net recul de la consommation des ménages (-1,3% en mars).

Selon l'estimation réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 4,8 % en avril 2022, après +4,5 % le mois précédent.



Avec le repli de Wall Street, le marché obligataire US limite la casse: le '10 ans' américain se tend de +3Pts à 2,8930%, le '30 ans' flirte avec les 3,00% (2,99% au plus haut) et le '20 ans' atteint les 3,18%.

L'inversion de la courbe est toujours la règle entre le '2032' et les maturités à 5 et 7 ans (2,925 et 2,945% respectivement), le '7 ans' et le '30 ans' sont à parité ce soir.



Quelques chiffres ont été publiés outre-Atlantique: les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 1,1% en mars par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce (Jefferies anticipait une augmentation de 0,8%).

La composante la plus surveillée reste l'indice des prix 'PCE' (personal consumption expenditures) qui rajoute +0,3 point à +6,6% (annualisé) mais se 'calme' de -0,1 point à +5,2% hors énergie et alimentation.

Enfin, les revenus des ménagés ont augmenté de 0.5% en mars (Jefferies anticipait une hausse de 0.4%).



Le bon baromètre de la confiance des consommateurs du Michigan se redresse vivement après le plongeon d'avril: 'l'UMICH' est ressorti à 65,2 ce mois-ci, contre 59,4 en mars, soit un gain de 9,8%.

L'Université du Michigan met en évidence une nette hausse de la composante 'anticipations des consommateurs' de 54,3 vers 62,5 avec l'espoir d'une décrue du prix de l'essence'.