Taux : tension généralisée avec prix énergie et Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 19:01

(CercleFinance.com) - Journée un peu inquiétante sur les marchés obligataire : le recul des indices boursiers, des chiffres 'macro' décevants auraient dû permettre aux bons du Trésor de bénéficier d'un contexte 'risk-off'.



Au lieu de cela, les rendements se tendent brusquement et s'envolent de +7Pts sur nos OAT (vers 1,986% après 2,010% au plus haut), de +6Pts sur les Bunds (vers 1,375%).

Le meilleure performance du jour revient aux BTP italiens qui n'affichent que +4Pts vers 3,675% contre 3,748% au plus haut).



La tension des taux ne manquera pas d'être reliée à la spectaculaire envolée du Megawatt/h qui passe la barre des 650E sur l'EPEX (notre marché à terme de l'électricité ouvert aux industriels).



Les 'chiffres du jour' aux Etats Unis confirment le ralentissement économiques : les ventes de logements anciens reculent de -1%, les commandes de biens durables ont stagné aux Etats-Unis le mois dernier, après avoir rebondi de 2,2% en juin (chiffre révisé d'une estimation initiale de 1,9%), selon le Département du Commerce (le consensus attendait une hausse modeste).



En excluant le secteur des transports, jugé volatile et qui a connu un repli de 0,7% cette fois-ci, les commandes de biens durables américaines se sont toutefois accrues de 0,3% en juillet.

Les T-Bonds se tendent de +6Pts vers 3,114% et retrouvent des niveaux plus testés depuis la mi-juillet.



Les craintes d'un durcissement plus marqué que prévu de la politique monétaire, à deux jours d'une prise de parole très attendue du président de la Réserve fédérale, ont réveillé les inquiétudes des investisseurs.



La prudence domine dans l'attente du symposium de Jackson Hole, qui réunira à partir de demain les principaux banquiers centraux de la planète.