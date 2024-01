Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : tension en Europe malgré des PIB nuls ou négatifs information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 18:35









(CercleFinance.com) - Ce que la séance de lundi a fait, celle de ce mardi le défait: l'embellie du compartiment obligataire de la veille ne survit même pas 24H en Europe puisque les rendements se retendent de +4Pts de base en moyenne.

Nos OAT se dégradent de +5Pts vers 2,773%, les Bunds de +4Pts vers 2,2680% et les BTP italiens se tendent de +5Pts vers 2,7940% (la croissance du PIB italien a augmenté de +0,7% au 4ème trimestre).

Pourtant, les chiffres de PIB ne sont pas bon : en France, le PIB est resté stable au quatrième trimestre (-0,02%), d'après des données publiées ce matin par l'Insee, après être déjà demeuré inchangé au troisième trimestre. En moyenne sur l'année 2023, le PIB français a augmente de 0,9% (après +2,5% en 2022 et +6,4% en 2021)... et le gouvernement s'accroche à une prévision de +1,4% en 2024.

A noter outre-Manche une nette dégradation des 'Gilts' avec +6Pts à 3,936%.



Aux USA, les T-Bonds à '10 ans' se stabilisent vers 4,085% à la veille de la conférence de presse de la FED, le '2 ans' se tend lui de +5Pts à 4,372%.



Selon Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM : 'Même s'il y a des incertitudes sur l'évolution de la politique monétaire, qui risquent d'être confirmées par la Réserve Fédérale cette semaine, les investisseurs considèrent que l'économie est suffisamment solide et que les résultats d'entreprises sont au rendez-vous', ajoute l'analyste qui juge les actions 'résilientes et incontournables'.



Si la perspective d'un 'statu quo' de la Fed demain ne fait guère de doute, les intervenants tenteront de décrypter le discours de son président, Jerome Powell, afin d'y déceler d'éventuels indices concernant le calendrier de futures baisses de taux.

En attendant, le rapport 'Jolts' des offres d'emploi aux Etats Unis est ressorti supérieur aux attentes: 9,026 millions de Jobs étaient non pourvus en décembre, contre 8,925Mns en novembre.

Emploi toujours, le rapport 'ADP' (emploi dans le secteur privé) sera publié demain, un bon précurseur avant la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis ( NFP) fournira de nouveaux éléments sur la conjoncture américaine.







