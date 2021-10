Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : tension dans le sillage de prix pétroliers au zénith information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 19:22









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires finissent en ordre dispersé de part et d'autre de l'Atlantique, le rouge dominant partout, et très nettement aux Etats Unis : les très robustes ventes de détail de septembre, le chômage au plus bas depuis mars 2020 provoquent une nette tension des T-Bonds de +5Pts vers 1,5700%. Le rendement a même progressé jusque vers 1,557% avant la publication de l'indice de confiance du consommateur américain qui recule vers 71,4 (en première estimation), contre 72,8 en septembre, alors que les économistes anticipaient un rebond vers 74. Outre-Manche, les Gilts font encore pire avec +6,2Pts, vers 1,1050%. Dans l'Eurozone, les Bunds se tendent de +2,2Pts à -0,162% et les OAT de +3Pts vers 0,172%, même écart pour les BTP italiens à 0,87100%. Les Bonos espagnols résistent mieux et ne décalent que de +1,5Pt à 0,457%. Si l'on excepte les statistiques US, il existe un point commun pour justifier cette tension : le baril de 'Brent' qui tutoie les 85$ à Londres (son zénith depuis le 10 octobre 2018), le WTI grimpe vers 82,4$, du jamais vu depuis début octobre 2014. De quoi alimenter les craintes de poursuite des dérives inflationnistes et changement de ton de la FED. Pour se rassurer un peu à ce sujet, les prix à l'importation aux US ressortent un peu moins 'chauds' qu'attendu, avec une progression de +0,4% contre un consensus de 0,5%. Les ventes de détail ont en revanche bondi de +0,7% aux Etats-Unis en septembre selon le Département du Commerce, grâce notamment à la vigueur des ventes de carburant (+1,8%) : ces chiffres déjouent complètement le consensus qui tablait sur un repli de -0,2%. Hors 'auto', les ventes ont grimpé de +0,8% contre +0,5% attendu. Et les ventes d'août ont été revues à la hausse: annoncées d'abord annoncées en hausse de 0,7%, elles sont finalement ressorties en progression de 0,9%. L'autre chiffre qui tempère les craintes de surchauffe, c'est l'indice Empire State du secteur manufacturier dans la région de New York repart nettement à la baisse en octobre, ressortant à 19.8 pour le mois en cours, contre 34.3 en septembre alors que les analystes tablaient au contraire sur un modeste repli vers 26,5. Un seul chiffre concernait la France et il est assez étonnant: malgré la forte hausse des carburants, l'indice des prix à la consommation (IPC) recule de 0,2 % sur un mois en septembre 2021 selon l'Insee, après +0,6 % en août. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 2,2 %, après +1,9 % en août selon l'Insee.

