Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : tension, contraction d'activité moins sévère en Europe Cercle Finance • 02/02/2021 à 18:25









(CercleFinance.com) - Les chiffres publiés en Europe ce mardi étaient peut-être trop bons (c'est à dire 'moins pires que prévus') et il en résulte un recul des marchés obligataires et donc une hausse symétrique des rendements, à l'image de nos OAT qui affichent +2,7Pts à -0,236% ou des Bunds à -0,490%, soit +2,4Pts de base. Plus au Sud, les Bonos espagnols affichent +1,4Pt à 0,111% et les BTP italiens effacent les -3,4Pts de la veille pour revenir à O,651%. Le PIB de l'Eurozone corrigé des variations saisonnières s'est contracté de 0,7% et de 0,5% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat, sur l'année 2020, le score serait de -6,8% 'seulement' (Bruxelles tablait sur une chute de 7,8% sur l'année). Les résultats préliminaires étant déjà connus pour la France (-1.3% en variation trimestrielle et -8,3% en annuel), l'Allemagne (+0,1% et -5% global). Le Portugal affiche -7,6%, l'Italie -8,9%, le consensus pour l'Espagne avoisine -11,2%. Côté inflation, cela reste sage et le risque de déflation semble écarté: les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,6% en janvier 2021 après avoir été stables le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois écoulé. Outre-Atlantique, les T-Bonds voient également leur rémunération progresser de +3,2Pts vers 1,1100%. Même mouvement de dégradation outre-Manche sur les Gilts avec +2,2% à 0,346%

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.