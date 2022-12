Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux: tension aux Etats Unis, gros coup de froid sur GiltsUK information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 18:39

(CercleFinance.com) - L'onde de choc de jeudi (tonalité bien plus 'faucon' que prévu de la BCE contre l'inflation dont les projections sont revues à la hausse) s'estompe un peu sur les marchés obligataires européens, mais ils restent orientés à la baisse avec une nouvelle petite dégradation.

Les rendements remontent partout à leurs plus mauvais niveaux depuis le 9 novembre dernier, dans l'Eurozone comme au Royaume Uni où les perspectives budgétaires 2023 font froid sans le dos.



Nos OAT se tendent de +4Pts à 2,72%, les Bunds de +4,5Pts à 2,20%, les BTP italiens de +8Pts à 4,38% (les scores étaient plus sévères ce midi, 4,407% sur les BTP, 2,744% sur nos OAT).



Seule statistique attendue aujourd'hui, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a signé un petit rebond en décembre (à 88,6 contre 86,4), conformément à l'évolution des PMI et du ZEW publiés précédemment.



Cela s'est vraiment mal passé outre-Manche sur les 'Gilts' qui ont vu leur rendement flamber de +20Pts à 3,5300% alors qu'ils affichaient moins de 3,04% le 7 décembre... soit +50Pts en 8 séances.



A Wall Street, la semaine démarre également sur une correction assez franche avec des T-Bonds affichant +11Pts et un rendement qui tutoie les 3,6000%.



Parmi les indicateurs US de la semaine figurent des chiffres relativement secondaires aux Etats-Unis, tels que les indicateurs avancés du Conference Board, les dépenses des ménages ou les commandes de biens durables.