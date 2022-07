Taux: tendus en E-zone, Gilts impassibles au départ Johnson information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 19:44

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont été victimes du retour du 'risk-on' sur les actions: les flux se déplacent de nouveau des T-Bonds vers Wall Street et le '10 ans' US se retend de +9Pts vers 3,01%).



Le stress du début de semaine retombe sur les marchés à 24H des chiffres de l'emploi US (NFP) qui sont considérés comme les plus cruciaux parmi ceux publiés cette semaine : entre 250.000 et 320.000 créations de postes non agricoles sont attendus, sur fond de repli du taux de chômage à 3,5%.



A noter qu'ADP n'a pas publié son enquête mensuelle sur les créations d'emplois (en juin) dans le secteur privé ce mercredi (vers 14H15) et fera l'impasse sur juillet et août: reprise de la diffusion début septembre.



Dans l'intervalle, les 'minutes' de la FED publiées mercredi soir furent la plus pure illustration du 'non-événement': les marchés n'ont rien appris de nouveau.

Les T-Bonds ont peu réagi à la publication d'un déficit commercial des Etats-Unis en recul de -2,2Mds$ à -85,5 contre - 86,7 milliards le mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 87,1 milliards), selon le Département du Commerce.



En Europe, les rendements obligataires se retendant de +6Pts sur nos OAT (1,837%) et de +9Pts sur les Bunds (1,30%).

Plus au Sud, les dégagements sont plus appuyés avec +10Pts sur les Bonos à 2,381% et +12Pts sur les BTP italiens à 3,364%.



Séance plutôt calme sur les 'Gilts' britannique qui ont plutôt mieux résisté que les émissions souveraines sur le vieux continent avec +4Pts à 2,132%.



La 'démission' de Boris Johnson (il n'a pas prononcé le mot), lâché par la plupart des membres de son gouvernement (démissionnaires) n'a donc pas fait tanguer les marchés de taux UK: la situation était devenue intenable avec 70% des britanniques qui souhaitaient son départ après une succession de scandales depuis Noël 2021.