Taux : tendance très positive, rendements planchers aux US

(CercleFinance.com) - L'appétit pour le risque revient sur les actions mais cela ne pénalise pas le secteur obligataires où les rendement continuent de chuter, surtout aux Etats Unis où les anticipations de nouvelle baisse de taux le 18 mars prochain s'exacerbent.

Le rendement du '10 ans' US recule de -4,5Pts à 0,972%... mais les mouvements les plus spectaculaires s'observent sur les maturités courtes avec le '1 an' et ses -14Pts de base à 0,578% et surtout le '6 mois' avec -17Pts à 0,683% puis le '3 mois' avec -18Pts à 0,773%.

Les T-Bonds et T-Bills intègrent donc 2 baisses de taux supplémentaires d'ici fin avril, et de façon certaine, la fin du 1er semestre 2020.

Dans ces conditions, les chiffres du jour sont peu regardés et on zéro influence sur la tendance: l'indice 'ISM' de l'activité dans le secteur tertiaire (dit des 'services') aux Etats Unis ressort en forte hausse de 55,5 vers 57,3 alors qu'une légère baisse était anticipé à 55 (niveaux du mois de décembre) et prend à contre-pied les anticipations d'un ralentissement lié aux effets du coronavirus.

Une heure auparavant, l'indice PMI manufacturier US était ressorti conforme aux attentes à 49,4.

Le premier chiffre de l'après-midi (14H15) était également une bonne surprise : le secteur privé américain a généré +183.000 emplois le mois dernier, selon ADP, un nombre à comparer à une prévision moyenne des analystes qui s'établissait à 170.000.

Il témoigne néanmoins d'une décélération par rapport aux 209.000 créations de postes enregistrées en janvier, chiffre d'ailleurs révisé en forte baisse par rapport à une estimation initiale qui était de 291.000 (autrement dit, cela fait presque -110.000 en un mois).

Dans le détail, ADP précise que 11.000 nouveaux emplois ont été générés par le secteur de la production de biens, tandis que celui des prestations de services en a créé 172.000. Le gros des créations (133.000) provient en outre des grandes entreprises.

La hausse de Wall Street n'a pas grand chose à voir avec la résilience assez bluffante du marché du travail et des ISM: il s'agit d'un coup de chapeau à la victoire de Joe Biden aux primaires du 'super tuesday'. Michael Bloomberg jette l'éponge, n'ayant remporté aucun état ni obtenu de délégués malgré près de 1Md$ dépensés... et il apporte son soutien à Joe Biden.

Les taux se montrent plus stables en Europe : légère dégradation des OAT (+1,5Pt à -0,323%), du Bund (-0,8Pt à -0,633%) mais embellie symétrique de -0,8Pt en Espagne (Bonos à 0,178%) et les BTP fluctuent de part et d'autre d'un pivot de 1% (à 2Pts près dans les 2 sens).

Là encore, le rapport avec les chiffres du jour ne semble pas évident:

les indices PMI publiés mercredi matin sont si positifs qu'il est difficile d'y détecter l'impact du ralentissement chinois (l'ISM des 'services' s'y est effondré de 52 vers 26 selon certaines estimations, soit une division par 2... sans conséquences visibles en Europe).

En s'affichant à 51,6 en février, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé par rapport à janvier (51,3), et signale ainsi la plus forte expansion du secteur privé de la zone euro depuis six mois.

L'indice PMI composite IHS Markit de l'activité en France signale une croissance modérée du secteur privé en février avec +51,1 en janvier à 52 ainsi qu'une légère accélération du rythme de l'expansion.

L'indice PMI composite britannique, calculé par IHS Markit et le CIPS, s'est établi à 53 en donnée définitive au titre du mois écoulé, à comparer à 53,3 en estimation flash pour février comme en donnée définitive pour janvier.

Le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE en janvier, selon Eurostat. Le pourcentage de variation mensuelle pour décembre a été révisé de -1,6% à -1,1% dans la zone euro et de -1,3% à -1,0% dans l'UE.

En janvier 2020 par rapport au même mois de 2019, l'indice a augmenté de 1,7% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE. Pour décembre 2019, le pourcentage de variation annuelle a été révisé de +1,3% à +1,7% dans la zone euro et de +1,9% à +2,0% dans l'UE.