Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : tendance mitigée en Europe, record absolu sur Gilts UK Cercle Finance • 28/07/2020 à 18:34









(CercleFinance.com) - Nouvelle détente des taux ce mardi mais à un rythme beaucoup plus modéré que la veille : les Bunds effacent encore -2,1Pts de base à -0,51% et nos OAT se contentent de -1Pt (à -0,198%). Prises de bénéfices peu appuyées sur les BTP italiens dont le rendement se retend de +1,7Pts Pts à 1,065% puis sur les Bonos espagnols (même écart que sur les BTP, à 0,354%). Outre Atlantique, les T-Bonds décalent marginalement de -2Pt de base à 0,5960%: la FED indique -sans attendre la synthèse de son FOMC mercredi soir- qu'elle prolonge tous ses programmes de soutien monétaire au gouvernement, aux entreprises, et aux emprunteurs individuels jusqu'à la fin de l'année 2020. Sur le front des données macro, la journée a été fertiles en chiffres US mais leur impact est globalement faible, voir inexistant dans la mesure où c'est la FED qui crée la tendance. L'indice mensuel des prix immobilier US calculé de S&P/CoreLogic/Case-Shiller rechute de -3,9% en juin (par rapport à mai) dans les 20 principales métropoles américain. Mais sur 12 mois, les prix des logements affichent toujours une hausse de +3,7%, et elle atteint +4,5% sur le prix des maisons par rapport à juin 2019. Petite déception avec la confiance des consommateurs qui rechute vers 92,6 contre 98,3 en juin (chiffre révisé par le Conference Board): le consensus tablait sur une légère dégradation vers 96. Rappel: le baromètre du Conference Board a inscrit ses 2 extrêmes à 2 mois de distance : 85.7 fin mars après un plus haut de 20 ans à 132.6 en février. Outre-Manche, les 'Gilts' effectuent un nouveau pas vers le rendement 'zéro' avec -0,7Pts de base à 0,103%: il s'agit de toute façon d'un nouveau zénith historique absolu pour les bons du Trésor '10 ans' britannique.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.