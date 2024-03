Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: tendance indécise, rendements figés mais Or prend 2,5% information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 18:56









(CercleFinance.com) - Evolution divergente des marchés obligataires de part et d'autre de l'Atlantique... mais rien de spectaculaire.



La tentative de rebond des emprunts libellés en Euro amorcée ce jeudi et prolongée en début de matinée a tourné court avec des OAT qui se retendent de +3Pts vers 2,9030% et des Bunds qui affichent +1Pt à 2,4150% (soit +5Pts hebdo).

Les BTP italiens restent stables vers 3,880% mais les 'Gilts' US se tendent de +2Pts vers 4,16%, soit +12Pts sur la semaine, pire performance sur le vieux continent.



Les T-Bonds se détendent en revanche de -5Pts vers 4,202% et signent une bonne semaine avec un écart de -4Pts... qui se résume à l'embellie de ce jour (qui fait passer la semaine du rouge au vert).





Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance de diverses statistiquesà l'instar de l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, qui s'est établi à 46,5 en février, soit relativement stable par rapport au plus haut de dix mois enregistré en janvier (46,6).



Dans l'Hexagone, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, produit par S&P Global, s'est redressé de 43,1 en janvier à 47,1 en février, son plus haut niveau depuis mars 2023, et met donc en évidence un fort ralentissement de la contraction du secteur.



Inversement, les chiffres US du jour s'avèrent décevants : l'activité dans le secteur manufacturier américain s'est contractée pour le 16ème mois d'affilée en février, selon l'enquête mensuelle publiée vendredi par l'Institute for Supply Management (ISM).



L'indice ISM manufacturier est ressorti en baisse à 47,8 le mois dernier, contre 49,1 en janvier (et 49,5 anticipé).



Le sous-indice des nouvelles commandes a fléchi de 3,3 points pour repasser sous le seuil critique des 50 points, à 49,2 contre 52,5 le mois précédent.



La composante mesurant la production s'est elle aussi enfoncée dans la zone de contraction, à 48,4 en février après 50,4, tandis que celle des prix acquittés reste élevée, à 52,5 contre 52,9 en janvier.



La confiance des consommateurs américains s'est dégradée lourdement en février, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan qui ressort à 76,9 en définitive, alors qu'il était ressorti à 79,6 en estimation préliminaire et après 79 pour le mois précédent.



La détente des taux US semble doper l'Or qui flambe de +2,5% vers 2.085$ (la grosse résistance des 2.077$ est 'soulevée') et ressort comme le grand gagnant de la semaine... mais le facteur taux est peut-être secondaire par rapport au climat géopolitique qui se tend, avec une surenchère de déclaration martiales de la part de la France et de la Russie (l'Elysée revient à la charge ce vendredi et remet sur la table l'envoi de soldats de l'OTAN en Ukraine, malgré la levée de bouclier généralisée dès mardi).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.