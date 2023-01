Taux : temporisation en fait de semaine, début d'année canon information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 18:26

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires semblaient vouloir maintenir leur cadence haussière ce matin -et finir la semaine au plus haut- mais le retour du 'risk-on', l'appétit pour les actions, quelques chiffres 'trop robustes' ont fini par avoir raison des gains initiaux.



Les marchés de taux sont même repassés dans le rouge avec la publication de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan : il est ressorti en janvier à 64,6 contre une précédente estimation et un consensus de 60,5 (il était de 59,7 en décembre).

Les T-Bonds US se dégradent de +3Pts à 3,477% contre 3,42% ce matin.



Au bout du suspens, nos OAT basculent également dans le rouge à 2,63% contre 2,623% mais les Bunds se dégradent de +2,5Pts à 2,158%.

En Allemagne, selon les premiers calculs de Destatis, le PIB allemand corrigé des prix pour l'année 2022 a augmenté de 0,1% au 4ème trimestre et de 1,9% par rapport à 2021 (grâce à 'l'acquis de croissance' du début de l'année).

Après ajustement pour tenir compte des effets calendaires, la croissance économique s'est même élevée à 2%.

Plus au Sud, les BTP italiens restent stables à 3,995% et clôturent la semaine sur une détente de -22Pts et affichent un spectaculaire -70Pts depuis le 1er janvier, comme si l'objectif final de la BCE avait été révisé de 3 crans.

Pour mémoire, nos OAT avaient terminé l'année 2022 à 3,100% (soit environ -50Pts, ce qui est remarquable).



Le chapitre des chiffres de l'inflation américaine s'est clos à 14H30 avec les prix à l'importation aux Etats-Unis : ils ont augmenté de 0,4% le mois dernier, après une baisse de 0,7% en novembre 2022, tandis que les prix à l'exportation ont chuté de 2,6% en décembre, après un repli de 0,4% le mois précédent.

Selon le Département du Travail, la variation sur les 12 derniers mois des prix américains à l'importation affichent une hausse de 3,5% (+1,9% hors produits pétroliers) et ceux à l'exportation se sont accrus de 5% (+4,4% hors produits agricoles) en décembre 2022.



Autre chiffre un peu inattendu en Europe, la production industrielle a rebondi de 1% dans la zone euro au mois de novembre, une hausse bien plus marquée que prévu, d'après Eurostat (consensus à 0,5%, après un recul de 1,9% en octobre).



Dans le détail, les plus fortes hausses mensuelles ont été enregistrées dans des pays qui justement n'ont pas beaucoup ou très peu d'industrie, comme l'Irlande (+6,4%), le Luxembourg (+5%) et Malte (+4,6%); les plus fortes baisses se situent en Estonie (-3,7%) et en Croatie (-1,9%).

Par rapport à novembre 2021, l'activité industrielle dans la région a progressé de 2%.



Enfin, Outre-Manche, les Gilts finissent mal la semaine avec +5,5Pts de rendement à 3,385%. Selon l'ONS, le PIB a légèrement progressé de 0,1% en novembre, dans la foulée d'une hausse de 0,5% le mois précédent... mais il recul de 0,3% sur 3 mois glissants en incluant le mauvais mois de septembre.