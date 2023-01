Taux : statu quo général quasi parfait, aux US, UE et UK information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 19:30

(CercleFinance.com) - Séance en 2 temps qui se conclut par une partie nulle entre les blanc et les noirs : statu quo sur l'échiquier alors que les blancs avaient l'avantage jusqu'à 16H puis l'ont perdu en fin de journée.



Après avoir été en hausse toute la séance : nos OAT finissent à 2,596% après avoir testé 2,521%, les Bunds finissent stables à 2,158% (2,0800% au plus bas) tout comme les 'Bonos' (à 3,1300%) et les BTP italiens se dégradent de +2Pts à 4,0750%.

Les chiffres du jour sont plutôt bons en Europe avec un chômage au plus bas en France depuis 2011.

Le chômage dans la catégorie 'A' a reculé de -3,6% au 4ème trimestre (à 3,05 millions) et de -9,4% sur l'année (soit -393.000)... mais en incluant 'l'activité réduite' (catégories B à +8,8% + cat.C à -3,3% de Pôle emploi), le nombre de demandeurs d'emploi ne baisse que de 0,8% à 5,394 millions (-40.900 personnes), et l'impact démographique (départ des 'boomers') libère beaucoup d'emplois.

Bonne surprise apparemment outre-Rhin où l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne s'améliore de 88,6 (décembre 2022) vers 90,2 (janvier 2023).

Mais c'est un niveau conforme au consensus selon Capital Economics, et un peu plus faible que sa propre prévision de 92.



Dans le détail, l'indice des attentes a considérablement progressé, passant de 83,2 à 86,4 d'un mois sur l'autre, un chiffre plus élevé que prévu, mais l'indice des conditions actuelles a légèrement baissé, de 94,4 à 94,1.



Les marchés obligataires US semblent partis pour finir peu changés (3,465%) alors qu'ils avaient bénéficié d'une ouverture négative de Wall Street (où les pertes se réduisent nettement à mi-séance, de plus de moitié).



Et enfin, c'est également le statu-quo (ou match nul) sur les Gilts à 3,27%, après une séance un peu plus volatile qu'en zone Euro (fourchette 3,17/3,37%).