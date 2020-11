Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : stagnation en Europe après stats US, avant minutes FED Cercle Finance • 25/11/2020 à 18:20









(CercleFinance.com) - Stagnation complète des marchés obligataires européens (OAT à -0,332%, Bund à -0,568%, BTP italiens à 0,575%... petite embellie des Bonos ibériques a un nouveau plancher vers 0,068% -0,5Pt). Légère détente des T-Bonds avec -1,5Pt vers 0,868% après une cascade de statistiques mitigées dont il est difficile de tirer des conclusions: les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,5% en séquentiel (après +1,2% en septembre), en revanche, leurs revenus continuent de se contracter (-0,7% alors qu'ils étaient attendus stables après une hausse symétrique de +0,7% le mois dernier) Les commandes de biens durables (auto, électroménager, équipement de la maison...) affichent +1,3% en octobre par rapport à septembre, après une hausse de 2,1% en septembre (le consensus tablait sur +1,2%). La seconde estimation du PIB au 3ème trimestre a confirmé le chiffre initial de +33,1%. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 30.000 (semaine du 14 au 21/11) selon les chiffres publiés ce mercredi par le Département du Travail, à 778 000 (c'est la seconde semaine consécutive de dégradation) La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 748.500, en hausse de 5000 d'une semaine à l'autre. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'élevait à 6,07 millions la semaine passée, contre 6,37 millions la semaine précédente. Les 'minutes' du FOMC de la Réserve fédérale, qui paraîtront dans la soirée, permettront par ailleurs aux investisseurs de se faire une idée sur l'évolution à venir de la politique monétaire aux Etats-Unis. 'On évoque de plus en plus un possible ajustement du programme de QE en décembre', rappelle-t-on chez Oddo. La FED sera d'autant plus à l'aise qu'elle ne risquera pas de se faire critiquer ni recadrer par Janet Yellen à partir du 20 janvier prochain.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.