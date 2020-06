Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : stagnation complète des 2 côtés de l'Atlantique Cercle Finance • 17/06/2020 à 19:17









(CercleFinance.com) - Séance de stagnation complète des marchés obligataires, qu'il s'agisse des dettes du 'Sud' ou du 'Nord', ou même des T-Bonds US. Tous les marchés semblent sur pause avec des scores identiques à ceux de la veille : cela fait 2 jours que nos OAT stagnent autour de -0,05% et les Bunds allemands font de même à -0,427%. Scores figés sur les Bonos espagnols à 0,56% et sur les BTP italiens à 1,377%... et le seul écart concerne les Gilts britanniques avec +1Pt symbolique à 0,201%. Pas plus de mouvement outre-Atlantique avec des T-Bonds inchangés à 0,755% alors que Jerome Powell assure une seconde séance de questions/réponses devant une commission financière du Congrès. Jerome Powell réitère ses propos de la veille et confirme que la FED continuera de soutenir l'économie US tant qu'elle n'aura pas retrouvé son rythme de croisière. Il estime que ce soutien ne doit pas être réduit trop rapidement tandis qu'un stimulus fiscal (des dépenses keynésiennes) ont souvent donnée de bons résultats. Il rappelle que les achats d'instruments obligataires sont destinés à assurer le bon fonctionnement du marché... mais Wall Street a compris qu'il s'agit surtout d'éviter des faillites, d'où les nouveaux records battus par les ETF adossés à des dettes corporate, inspirés par la conviction que la FED rachètera tout, et y compris des dettes 'junk' pour soulager le bilan des banques. Jerome Powell change un seul mot concernant les taux négatifs: il estimait la veille qu'ils ne sont pas 'pertinents' pour l'Amérique et change pour 'inappropriés'. Un seul chiffre était inscrit au calendrier aux Etats Unis: les mises en chantier de logements ont augmenté de +4,3% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis, à 974.000 en rythme annualisé, après 934.000 en avril. C'est toutefois une petite déception car les analystes espéraient, pour leur part, une hausse plus nette de cet indicateur, vers 1,1 million. Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a lui aussi augmenté, s'établissant à 1.220.000, après 1.066.000, ce qui correspond à une hausse de +14,4%. Cet indicateur est globalement en ligne avec les attentes.

