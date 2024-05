Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: stabilité sur T-Bonds, +3Pts en Eurozone, Gilts +11Pts information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 17:48









(CercleFinance.com) - Séance d'attentisme sur l'obligataire à quelques heures des 'minutes' de la FED avec une stagnation du T-Bond 2034, lequel n'a enregistré que d'étroites fluctuations en séance (2 ou 3Pts de base maximum) avant de revenir à l'équilibre (+1Pt) vers 4,425%.



Le 'chiffre du jour' n'a provoqué aucune réaction notable : les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont baissé de 1,9% au mois d'avril pour atteindre 4,14 millions d'unités en rythme annualisé, selon des statistiques publiées mercredi par la Fédération des agents immobiliers (NAR).



Par rapport à avril 2023, lorsqu'elles étaient ressorties à 4,22 millions d'unités, les reventes affichent toujours un repli de 1,9%.



D'après la NAR, le prix médian d'un bien a augmenté de 5,7% d'une année sur l'autre, à 407.600 dollars, marquant ainsi un dixième mois consécutif de progression et un nouveau record pour un mois d'avril.



Les investisseurs attendent maintenant avec impatience le compte-rendu de la dernière réunion monétaire (baptisé 'minutes') de la Réserve fédérale, qui sera publié ce soir à 20H.



Ces 'minutes' pourraient en effet leur fournir de précieux indices concernant le calendrier des futures baisse de taux d'intérêt à envisager aux Etats-Unis.



'Les récents commentaires venant de membres du FOMC ne montrent aucune précipitation à remettre sur la table les baisses de taux', rappellent toutefois les économistes d'Oddo BHF.



'La Fed peut sans doute patienter jusqu'à la fin de l'été afin d'y voir plus clair', ajoutent les analystes de la banque privée.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'un relèvement des taux à la rentrée est aujourd'hui estimée à 50,8%, contre 45,6% il y a un mois.



Pas de chiffres ni de 'market movers' en Europe, d'où l'indécision des investisseurs qui se traduit par d'étroites oscillation des bons du Trésor à 10 ans: le Bund allemand se tend de +3Pts à 2,5380%, l'OAT également à 3,0300% et les BTP italiens affichent également +3Pts à 3,833%.



La plus forte variation du jour revient comme souvent aux 'Gilts' britanniques avec une lourde dégradation de +11,2Pts vers 4,2810%.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.