Taux : stabilité en Europe, poursuite de consolidation aux US

(CercleFinance.com) - Les opérateurs expédient les affaires courantes en ce mardi 314 décembre qui se limite à une demi-séance, au lendemain d'un 'ajustement' assez sévère qui a vu les bons du Trésor subir leur plus lourd recul du mois de décembre, vers des niveaux parfois plus observés depuis le mois de juin. Les écarts du jour sont insignifiants mais confirment le franchissement de caps techniques comme sur nos OAT, passées brusquement au-delà des 0,08% la veille et qui rajoutent +0,5Pt de base à 1,1220%. Les Bunds Allemands finissent stables à -0,188%, les 'Gilts' britanniques s'en sortent le mieux avec -4,2Pts à 0,823% après les +11Pts de la veille. Le principal chiffre du jour était l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board -qui recule légèrement de 126,8 vers 126,5- mais la principale information émane de Donald Trump qui confirme la signature officielle du 'trade deal' de Phase 1 le 15 janvier prochain. Les T-Bonds US poursuivent leur repli et leur rendement se tend symétriquement de +3Pts vers 1,917%... à comparer avec un rendement de 2,67% le 30/12/2018 et 2,92% le 2 décembre 2018. Rappel: le rendement du T-Bond 2029 avait culminé vers 3,25% le 02/10/2018.

