Taux: stabilité en Europe, les TBonds glissent vers le rouge

(CercleFinance.com) - La semaine commence sur une note positive avec des rendements obligataires qui se détendent un peu grâce à la rechute du pétrole de 98 vers 87$ et des prix à la production allemands ressortis nettement inférieurs aux attentes.

Les prix à la production allemands ont accusé une baisse inattendue de -4,2% en Allemagne au mois d'octobre, leur première diminution en 2 ans et demi, sous l'effet du net recul des prix de l'énergie.

Destatis attribue ce repli de 45,8% vers 34,5% à la chute de 10,4% des prix de l'énergie d'un mois sur l'autre, essentiellement due à la diminution des coûts de l'électricité et du gaz naturel.



Les OAT se détendent de -2Pts de base à 2,46%, les Bunds de -1Pt à 2,008%, les BTP italiens se dégradent de +3,5Pts à 3,9210%.



Outre Manche, les 'Gilts' effacent -3,5Pts à 3,2010, c'est la meilleure performance en Europe.



Outre Atlantique les T-Bonds ont inversé la vapeur : ils affichaient -5Pts vers 3,765% -3Pts et ilms finissent la journée avec +1,5Pt à 3,831%.



Les hauts responsables de la Fed ont récemment multiplié les déclarations ne laissant guère de place au doute quant à la poursuite des tours de vis monétaires.



Les investisseurs, qui restent à la recherche de catalyseurs devront attendre mercredi pour découvrir les derniers indices d'activité PMI en Europe, des commandes de biens durables et de la confiance des consommateurs du Michigan aux Etats-Unis.







Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.