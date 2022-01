Taux: stabilité aux US, la lourdeur s'impose en Europe information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 16:40

(CercleFinance.com) - Le T-Bonds US se détendent pour revenir à l'équilibre, vers 1,805% contre 1,85% au plus haut ce matin. Sur la semaine écoulée, le '10 ans' US se dégrade de +3Pts, ce qui n'est pas très significatif, compte tenu de le fermeté du discours de la FED concernant l'inflation, avec des anticipations de 4 à 5 tour de vis de 0,25% sur le taux directeur d'ici fin 2022.



Les T-Bonds avaient déjà commencé à se détendre bien avant les dépenses/revenus des ménages puis l'indice de confiance des consommateurs américains : il s'est nettement dégradée en janvier, à 67,2, un niveau inférieur à la première estimation de 68,8 et en net recul par rapport au niveau de 70,6 atteint en décembre.



La composante du jugement des ménages concernant leur situation actuelle a également chuté à 72 contre 74,2 au mois de décembre, une dégradation qui semble avant tout liée à la résurgence de l'épidémie de Covid.



La composante des anticipations s'est, elle, détériorée de manière encore plus nette, à 64,1 contre 68,3 le mois dernier, un repli que l'UMich explique par la remontée de l'inflation et la contraction des salaires réels.

Les dépenses de consommation des ménages (chiffre publié à 14H30) se sont contractée de 0,6% en décembre 2021 par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce.



Leurs revenus ont par contre augmenté de 0,3%, conformément au consensus, sachant que des bonus records étaient attendus dans le secteur de la finance.

En rythme annuel, le taux de hausse de l'indice des prix PCE s'est accru de 0,1 point à +5,8% en données totales, et de 0,2 point à +4,9% hors énergie et alimentation.

En Europe, les taux longs continuent de se dégrader avec des OAT à +2,5Pts vers 0,372%.



La croissance du PIB français s'est poursuivie au quatrième trimestre (+0,7% après +3,1%, soit +7% en rythme annuel, à comparer aux -8% de 2020).

Le rythme apparaît plus modéré qu'au trimestre précédent, de même qu'en Espagne avec un PIB à +2%, soit 0,6 point de moins qu'au troisième trimestre.

Les Bonos affichent +2,5Pts à 0,7040% et les BTP italiens +2Pts à 1,38%.

Même sanction pour les Bunds avec +2Pts vers -0,0370%,



Destatis fait état d'un recul de 0,7% du PIB allemand au 4ème trimestre 2021, en données ajustées de prix et de variations saisonnières et calendaires, à comparer à une hausse de 1,7% enregistrée au troisième trimestre. En rythme annuel, le PIB se trouve réduit à +1,4% contre +2,9% au T3, un repli de seulement -1%, vers 1,9% était attendu.



Autre donnée publiée ce vendredi matin, l'indice du sentiment économique (ESI) s'est encore tassé en janvier par rapport au mois précédent, tant dans l'UE (-1,4 point à 111,6) que dans la zone euro (-1,1 point à 112,7), mais est resté globalement élevé, selon la Commission européenne.