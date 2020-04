Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : stabilisés, peu des 'stats' mais beaucoup de chiffres. Cercle Finance • 08/04/2020 à 18:49









(CercleFinance.com) - Séance de stabilité sur les marchés obligataires, de part et d'autre de l'Atlantique, avec des écarts infimes qui ne méritent aucun commentaire. Les Bunds restent inchangés à -0,31%, de même nos OAT à +0,165%, les Gilts UK à 0,383% ou les T-Bonds US (+1Pt de base à 0,744%). Plus au Sud, les Bonos se retendent de +3,5Pts à 0,835%, les BTP italiens de +6Pts vers 1,662%. En ce qui concerne les données macro-économiques non officielles, le PIB allemand est attendu en baisse de -9,8% (pour ne pas dire -10%) au 2ème trimestre. L'OMC anticipe un effondrement de -30% du commerce à l'échelle mondiale cette année. Le PIB européen pourrait chuter de -10% cette année avec des perspectives de retour à une activité normale de plus en plus lointaine, du fait d'un déconfinement tardif et partiel pour des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie. En France, la BdF estime à -6% le recul de notre PIB au 1er trimestre 2020, avec un plongeon de l'activité dans le secteur auto, le bâtiment et le tourisme : ce sont déjà 400.000 saisonniers de ce secteur qui se sont inscrits au chômage partiel, plus 50.000 intérimaires sans mission. Au total, ce sont 6,3 millions de salariés qui se retrouvent au chômage partiel en France début avril.

