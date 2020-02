Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : stabilisation près des planchers, embellie sur GiltsUK Cercle Finance • 26/02/2020 à 18:55









(CercleFinance.com) - Les rendements obligataires ont cessé de baisser partout, mais l'aversion au risque n'est pas encore épuisée: les investisseurs préfèrent rester 'couverts' et les marchés obligataires ont peu réagi à la tentative de rebond de Wall Street, assez dynamique au cours des 90 premières minutes mais la vulnérabilité demeure forte puisque le Dow Jones reperdait 350Pts sur ses +400Pts initiaux. les T-Bonds US dont le rendement s'était redressé vers 1,38% quand Wall Street gagnait +1% a fini par revenir à la case départ, vers 1,328%. En Europe, les Bunds finissent quasi inchangé à -0,51% et nos OAT se 'retendent' de +1Pt de base à -0,232%. Plus au Sud, les Bonos espagnols se dégradent de +2Pts à 0,263% et les BTP italiens (+1Pt symbolique à 1,01%) stoppent leur dégringolade des dernières 48H (suite aux mesure de mise en quarantaine en Lombardie mais également fermeture des cinémas, salles de spectacle, stades de foot dans toute l'Italie...). La meilleure performance du jour est à mettre à l'actif des 'Gilts' britanniques qui se détendent de -2,2Pts à 0,499%. Côté statistiques, la confiance des ménages français dans la situation économique se montre stable, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 104, au-dessus donc de sa moyenne de longue période (100). Outre-Atlantique, le Département du Commerce fait état ce mercredi d'une hausse de +7,9% (à 764.000) des ventes de logements neufs en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois de janvier (le consensus attendait +3,5%) Le score du mois de décembre a été révisé en hausse, à 708.000 au lieu de 694.000 comme annoncé initialement.

