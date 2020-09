Taux : stabilisation des T-Bonds, nette détente BTP italiens

(CercleFinance.com) - Séance de consolidation marginale sur les marchés obligataires après le mouvement d'arbitrage de lundi au détriment des actions, frappées par une vague d'aversion au risque liée à la peur d'un possible reconfinement, au moins partiel comme au Royaume Unis.

Les choses deviennent très concrètes avec la fermeture des bars, pubs, restaurants à 22H, voir empêchés d'ouvrir pour une période indéterminée dans les zones considérées à 'haut risque', plus l'interdiction de tout groupe de plus de 6 personnes, à l'extérieur comme dans les lieux publics, et ce jusqu'à la fin de l'année, ce qui signifie la prohibition de tout évènement festif et collectif... du jamais vu en 150 ans.

Les 'Gilts' se retendent de +4,5% vers 0,203% car l'impact économique va être sévère et le chômage va remonter en flèche au 4ème trimestre (destructions de dizaine de milliers de 'petits jobs' d'appoint), ce qui va tétaniser les consommateurs outre-Manche

Les autres emprunts de référence européens (Bunds, OAT, 10 ans néerlandais...) perdent un peu de terrain mais demeurent proches des plus bas depuis le mois de juillet.

Les OAT se dégradent de 1,3Pts à -0,241%, les Bunds de +2Pts à -0,508%, Les BTP italiens sont les vrais vedettes du jour avec une détente de -8Pts vers 0,861%, avec un nouveau plancher absolu à 0,854%, soit un 'spread' ramené à 136Pts de base face au Bund.

Les Bonos se détendent de -2Pts dans leur sillage.

Les T-Bonds US se replient à la marge (+0,5Pt de base à 0,676%), sans aucune réaction à la publication des ventes de logements anciens qui ressortent en hausse de +2,4% selon la NAR (National Association of Realtors) avec 6 millions de ventes de logements anciens en rythme annualisé au titre du mois dernier (un plus haut depuis décembre 2006), conformément au consensus.