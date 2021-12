Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : stabilisation des T-Bonds, embellie générale zone Euro information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 19:10









(CercleFinance.com) - Le calme règne sur le marché obligataire US en cette veille de publication du 'NFP', pourtant de puissantes forces sous-jacentes auraient pu plomber les T-Bonds, qui ne décalent que de +1pt symbolique vers 1,444% (le rendement du '30 ans' stagne sous les 1,80%). Tout d'abord, Wall Street est en forte hausse à la mi-séance et le 'VIX' en forte repli: le 'risk-on' est de retour (c'est négatif pour les bons du Trésor). D'autre part Jerome Powell a évoqué un possible durcissement de la politique de la Fed, avec un double du rythme du 'tapering' dès le 15 décembre (il sera donc éteint avant fin mars). Les chiffres du jour, en revanche, ne plaident pas pour une dégradation des 'treasuries' : après le basculement symbolique sous la barre des 200.000 des inscriptions hebdomadaires au chômage annoncé jeudi dernier, le nombre augmente cette semaine de +28.000 (à 222.000 contre 194.000) annonce jeudi le Département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 250.000 inscriptions au chômage à l'issue de la semaine écoulée. En extrapolant les tendances récentes, les analystes estiment que l'emploi américains devrait retrouver son niveau d'avant la crise sanitaire à la mi-2022. La lourdeur des marchés a soutenu les marchés obligataires européens : nos OAT basculent sous les 0,000% (-0,025%, soit -5,5Pt, c'est un marqueur d'ambiance 'risk-off' et c'est cohérent avec un ralentissement économique futur). Les Bunds affichent -4,5Pts à -0,3850% mais les Bonos font mieux avec -6Pts à 0,375% et les BTP italiens mieux encore avec -7,3Pts à 0,9500%. C'est insuffisant pour 'recoller' aux Gilts UK qui effacent encore -3Pts à 0,792%. Le 'NFP' publié demain à 14H30 donnera le ton pour plusieurs séances à suivre car Wall Street semble ne plus paniquer ce soir face à Omicron.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.