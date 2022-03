Taux : stabilisation dans de hautes eaux avant verdict FED information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 19:27

(CercleFinance.com) - Après une semaine de hausse ininterrompue, les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro semblent enfin atteindre un plafond, à des niveaux plus observés depuis 2018.

Le Bund allemand se stabilisant vers 0,345% (-3Pts) tandis que le dix ans français ressort à 0,806% (-2,5Pts).

Plus au Sud, les Bonos se détendent vers 1,31%, les BTP italiens de 1,93% vers 1,9000%.

Les T-Bonds US se détendent de façon imperceptible (quasi-stabilité à 2,14%) en cette veille de publication du communiqué du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) : les intervenants de marché s'attendent à l'unanimité à un relèvement d'un quart de point de son principal taux directeur... mais la FED donnera t'elle des pistes concernant le rythme des hausses de taux (5 ou 6 hausses ?).



'Cette décision est cohérente avec une inflation qui ne cesse de progresser et dont le pic pourrait ne pas avoir été encore atteint, les chiffres ne reflétant pas encore les conséquences de l'invasion des forces armées russes en Ukraine', souligne Franck Dixmier, chez Allianz Global Investors.



L'indice 'Empire State' s'est nettement dégradée en mars selon la Réserve fédérale de New York : il a en effet chuté à -11,8 ce mois-ci, son plus bas niveau depuis mai 2020, contre 3,2 en février, alors que les économistes prévoyaient un indice autour de +5.



Le sous-indice des nouvelles commandes a plongé à -11,2 ce mois-ci, tandis que celui de l'emploi s'est replié à 14,5, un niveau indiquant une progression modérée des embauches et des heures de travail rallongées.



Aux US toujours, les prix à la production aux Etats-Unis (calculés par le Département du Travail), ont augmenté bien moins vite en février par rapport au mois précédent (+0,8%), dont une hausse de 0,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux, des taux inférieurs aux consensus.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en février à 10% en données brutes et à 6,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 10% et 6,8% au mois de janvier.



En Europe, l'indice du moral des milieux d'affaires allemands (IFO) est tombé à 93,6, au plus bas depuis mai 2020.

Le production industrielle CVS est restée inchangée en janvier dans la zone euro et a augmenté de 0,4% dans l'UE, par rapport à décembre 2021, selon les estimations d'Eurostat.



Par rapport à janvier 2021, la production industrielle a diminué de 1,3% dans la zone euro et a augmenté de 0,4% dans l'UE en janvier dernier, après des progressions annuelles de respectivement 2% et 2,8% en décembre 2021.



Plus tôt ce matin, les investisseurs avaient pu prendre connaissance de l'évolution des prix à la consommation en France: ils augmentent de 3,6% en février, après +2,9% en janvier, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire de fin février.



La hausse du taux d'inflation exprimé en rythme annuel résulte de l'accélération des prix de l'énergie (+21,1% après +19,9%), et secondairement des services (+2,2% après +2%), des produits manufacturés (+2,2% après +0,6%) et de l'alimentation (+2,1% après +1,5%).