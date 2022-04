Taux:spectaculaire inversion générale à la hausse depuis 15H information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 18:07

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont inversé la vapeur dans l'après-midi : les T-Bonds qui s'étaient stabilisés entre 2,835% et 2,865% depuis ce matin se dégradent depuis 14H45 et le rendement grimpe de +10Pts vers 2,935%.

Le '30 ans' affiche +10Pts vers 2,977% et le '20 ans' prend +11Pts vers 3,1750%... mais c'est le '7 ans' qui s'envole de +12,5Pts vers 3,005%, le '5 ans' teste également le seuil psychologique des 3,000%.



Cette poussée de fièvre n'a pas pénalisé les bourses européennes qui engrangent +1% et cela freine à peine Wall Street qui affiche +0,4%.



En Europe, le 10 ans allemand, considéré comme le taux de référence de la zone euro, accélère sa dégradation (+8Pts à 0,943%) tandis que les OAT françaises affichent +5,3Pts à 1,4000%, du jamais vu depuis 2017.

Plus au sud, les BTP italiens se retendent de +8,5Pts à 2,603%, même écart sur les Bonos espagnols à 1,90%.

Les 'Gilts' britanniques ne sont pas épargnés avec +10,5Pts à 2,0230%... leur pire niveau depuis mi-novembre 2015.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance du climat des affaires en France au titre du mois d'avril.

Celui-ci se dégrade légèrement, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee, qui perd un point à 106, mais reste néanmoins au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Cette dégradation résulte notamment de la détérioration de la situation conjoncturelle dans le commerce de détail, alors que le climat se montre stable dans les services, s'éclaircit légèrement dans l'industrie et s'améliore dans le bâtiment.



L'inflation dans l'Eurozone est évaluée à 7,4% en mars (contre 5,9% en février), niveau proche de l'estimation initiale de +7,5%.

Selon Eurostat, le premier contributeur à cette inflation est l'énergie (+4,36%) devant les services (+1,12%) puis l'alimentation, alcool et tabac (+1,1%) et les biens industriels hors énergie(+0,9%).



Le taux d'inflation annuel de l'UE s'est établi à 7,8% en mars, contre 6,2% en février... à comparer avec +1,7% en mars 2021. La France fait figure de bon élève avec +5,1% (seul Malte fait mieux avec 4,5%) tandis que l'inflation fait rage en Estonie (14,8%) et en Lituanie (15,6%).



La chute des T-Bonds ne semble pas avoir de lien avec les chiffres US du jour qui sont mitigés : les indicateurs avancés US ont de nouveau progressé de +0,3% au mois de mars, à 119,8 selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée ce jeudi.



En revanche, l'indice 'Philly Fed' (activité industrielle dans la région centre-Est des Etats Unis) chute de -10Pts à 17,6 ce mois-ci, alors que les économistes en prévoyaient un tassement vers le seuil des 20.



Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage est resté quasi stable (-2000 à 184 000) mais le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités recule de -58.000 pour s'établir à 1.417.000. soit une baisse de 58.000 par rapport au chiffre de la semaine précédente.



La prise de parole de Jerome Powell dans le cadre d'une réunion des banquiers centraux à l'initiative du FMI constituera surement la clé de se spectaculaire retournement des bons du Trésor US en milieu d'après-midi.