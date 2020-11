Taux : spectaculaire détente malgré envol W-Street et pétrole

(CercleFinance.com) - C'est une véritable panique à la hausse qui s'empare des marchés US, l'appétit pour le risque s'y avère dévorant à mi-séance avec un étourdissant +4,4% sur le Nasdaq, +3,4% sur le S&P500 et des GAFAM en ébullition (+8,5% sur Facebook, +7% sur Alphabet, +6% sur Amazon, +5,5% sur Microsoft et +4,5% sur Apple).

Mais aucune trace rotation sectorielle de l'obligataire vers les actions présentant le plus fort momentum haussier, tout monte fortement, simultanément, jusqu'au pétrole avec +3,5% à 39$ à New York : les T-Bonds se détendent pourtant de -11Pts vers 0,775%, après avoir plafonné la veille sous le zénith des 0,89% de fin mai, avec une précision remarquable.

Cette euphorie de Wall Street apparaît bien singulière puisque les investisseurs se trouvent pourtant confrontés au 'pire scénario' : pas de vainqueur, des résultats très serrés, de nombreux motifs de contestation avérés et déjà une demande de recompte dans le Wisconsin (plus de suffrages exprimés que de votants semble t'il).

Les Etats Unis peuvent se préparer à une longue bataille juridique, ce qui n'empêche pas l'état major de Joe Biden de juger dans un communiqué la victoire du candidat démocrate acquise, avec le basculement des décomptes dans le Michigan et le Winsconsin.

Avec une projection de 270 à 268, Joe Biden est potentiellement élu et les marchés payent comme si c'était une affaire définitivement réglée.

Mais même en imaginant une confirmation du scrutin, le Sénat et la Chambre des représentants seront de 2 couleurs différentes, cela aussi, c'était le 'pire scénario'.

Le contexte électoral occulte totalement la très mauvaise enquête mensuelle d'ADP concernant le secteur privé aux Etats-Unis: il n'a créé que 365.000 emplois au mois d'octobre, un chiffre inférieur, et spectaculairement inférieur aux attentes (650.000) et même de plus de moitié par rapport à celui du mois de septembre (+750.000).

La relative bonne surprise, c'est la légère contraction du déficit de la balance commerciale américain qui est passé de 67 milliards de dollars en août à 63,9 milliards en septembre, selon les statistiques publiées aujourd'hui par le US Census Bureau et le U.S. Bureau of Economic Analysis.

En Europe, les investisseurs ont pris connaissance dans le courant de la matinée des indices PMI définitifs d'IHS Markit concernant le secteur des services au mois d'octobre. Il s'est établi à 50 au mois d'octobre (contre 50,4), signalant une stagnation de l'économie de la région le mois dernier.

Nos OAT se détendent de -2,5Pts à -0,367% alors que le secteur des services français a accéléré sa contraction au mois d'octobre en raison de l'instauration de couvre-feux dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone.

L'indice composite s'est en effet replié à 46,5 le mois dernier contre 47,5 en septembre, signalant la plus forte contraction depuis cinq mois.

Les Bunds affichent -2Pts à -0,64% (ils ont même testé -0,67%) alors qu'en Allemagne, le PMI des services recule de 50,6 vers 49,5, la chute est plus spectaculaire au Royaume Uni avec 51,4 contre 56,1... et ce sera bien pire en novembre avec les reconfinements.

Les Gilts britanniques se détendent spectaculairement de -6,7Pts vers 0,206%.

Plus au Sud, -3Pts sur les Bonos à 0,085% et un nouveau record également sur les BTP italiens qui affichent -5Pts à 0,655%.