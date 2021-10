Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : spectaculaire détente à la veille du FOMC de la BCE information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 20:05









(CercleFinance.com) - L'optimisme fait un retour en force sur les marchés obligataires à la veille de la réunion de la BCE et à 48H de la publication des chiffres de l'inflation en zone euro vendredi. Nos OAT se détendent spectaculairement de -7Pts à 0,151%, même écart sur les Bunds à -0,192% et c'est quasiment pareil (-6,6Pts) sur les Bonos espagnols à 0,457%. Les BTP italiens se contentent de -5Pts à 0,893%... et un tel mouvement surprend beaucoup de monde à l'issue d'une séance vierge de tout indicateur 'macro' en Europe. Il y avait un seul chiffre à se mettre sous la dent outre-Atlantique et il est difficile d'affirmer qu'il justifie un écart de -8Pts à 1,528%... c'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'il s'avère 'meilleur que prévu'. Le Département du Commerce annonce un repli de 0,4% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, moins prononcé toutefois que le consensus (-0,8%), après un gain de 1,3% (révisé à la baisse de -0,5% par rapport à l'estimation initiale qui était de +1,8% en août). Les commandes hors transports -un indicateur considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises- ont augmenté de 0,4% en septembre, les commandes d'équipements de transport ayant chuté de 2,3%. Par ailleurs, la Réserve fédérale américaine tiendra son comité stratégique la semaine prochaine, qui pourrait être l'occasion pour Jerome Powell d'officialiser le 'tapering' (réduction des rachats d'actifs) tant attendu par les marchés. Les dernières remarques du président de la Fed ont fait ressortir une crainte grandissante de voir l'inflation s'installer au-delà des objectifs de la Fed... des éléments qui semblent complètement absents du radar des investisseurs en ce 27 octobre. Quelque chose a t'il transpiré des intentions de la BCE demain ? Une tonalité très 'colombe' est-elle anticipée ?

