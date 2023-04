Taux: soudaine détente après les commandes à l'industrie US information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 18:30

(CercleFinance.com) - Séance en 2 temps, avec un retournement de tendance brutal à 15H45, avec un chiffre des commandes à l'industrie américaine ressortie en baisse de 0,7% (au lieu d'une hausse espérée).

Nos OAT sont passée en 1 heure de 2,845% à 2,76%, puis 2,752% ce soir, un score rigoureusement identique à celui de lundi.

Même scénario sur les Bunds, retombés de 2,34 à 2,24% et qui terminent également inchangés.

Les BTP italiens retombent de 4,2040 à 4,102%, soit -1,5Pt sur la séance.



Le taux s'étaient tendu avec la publication des prix à la production industrielle dans la zone euro : ils ont diminué de 0,5% et de 0,6% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des reculs séquentiels de 2,8% dans la zone euro et de 2,3% dans l'UE en janvier.



Mais par rapport à février 2022, les prix à la production industrielle ont augmenté de 13,2% dans la zone euro et de 14,5% dans l'UE, contre des variations annuelles de respectivement +15,1% et +16,4% observées en janvier... une décrue inférieure aux attentes.



Outre-Manche, les 'Gilts' se dégradent de 2Pts à 3,4540% et ne profitent pas non plus de l'embellie soudaine sur les T-Bonds du milieu d'après-midi.



Les T-Bonds ont effacé -10Pts en quelques minutes (vers 3,385%) puis continuent de se détendre doucement : ils affichent désormais -9Pts en 24H à 3,3420%.



Les commandes à l'industrie américaine se sont en effet tassées de 0,7% après une chute de 2,1% en janvier (chiffre révisé de -1,6% annoncé initialement), selon les chiffres publiés par le Département du Commerce.



De leur côté, les livraisons de l'industrie ont enregistré une diminution de 0,5% d'un mois sur l'autre.