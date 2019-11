Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : somnolence complète en zone Euro, Gilts en repli. Cercle Finance • 28/11/2019 à 18:48









(CercleFinance.com) - Sans surprise, les marchés obligataires européens ont complètement stagné en ce jeudi qui coïncide avec le 'pont de Thanksgiving' aux Etats Unis. Une seule exception, les 'Gilts' britanniques qui se dégradent de +2,3Pts de base à 0,675%: un dernier sondage donne désormais une large avance à Boris Johnson et aux conservateurs à 15 jours du scrutin du 12 décembre. Wall Street ne rouvrira que pour une séance écourtée (une matinée) ce vendredi. Seuls les opérateurs les plus courageux devraient y participer, sachant que la plupart des américains seront, eux, mobilisés par la chasse aux bonnes affaires du 'Black Friday'. Aucun' market mover' pour inspirer les opérateurs en Europe, l'indice ESI du sentiment économique augmente légèrement dans la zone euro (+0,5 point à 101,3) et dans l'Union Européenne (+0,9 point à 100) en novembre par rapport au mois précédent, selon la Commission européenne. De son côté, l'indice BCI du climat des affaires dans la zone euro -lui aussi calculé par Bruxelles- est resté globalement inchangé sur le mois qui s'achève, cédant 0,03 point, et se maintenant donc en terrain négatif à -0,23.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.