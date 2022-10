Taux: sérénité avant la BCE, mauvaises 'stats' US appréciées information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 19:06

(CercleFinance.com) - Belle sérénité des marchés obligataires en cette veille de réunion de la BCE et de hausse attendue de 75Pts des taux directeurs.

Il s'agit peut-être également d'une poursuite d'un rebond technique survenant après 12 semaines de baisse consécutive des bons du Trésor de part et d'autre de l'Atlantique: beaucoup de terrain à reprendre d'un point de vue algébrique, mais pour qu'il soit durable, il faudrait que les banques centrales infléchissent leur discours et lèvent le pied très rapidement sur les hausses de taux, tout en essayant de convaincre qu'aller plus loin ne sera pas nécessaire... sachant qu'il faut en moyenne 5 ans pour reprendre le contrôle d'une inflation qui a atteint la barre des 10%.



La détente observée sur les T-Bonds ce mercredi (-9Pts à 4,02%) est venu de plusieurs 'mauvaises nouvelles' conjoncturelles : tout d'abord une lourde rechute de 10,9% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de septembre, soit un volume annualisé et corrigé de variations saisonnières de 603.000.



Autre déconvenue, les Etats-Unis ont enregistré une hausse de plus de 5% du déficit commercial, à -92,22 milliards de dollars en septembre, contre -87,3 milliards de dollars en août (le consensus tablait sur une stabilité à 87,5Mds$): les exportations ralentissent, ce qui semble traduire une baisse de la demande qu'il faut probablement rapprocher de la grande vigueur du Dollar, laquelle réduit la compétitivité des Etats Unis.



Les stocks de pétrole pour la semaine écoulée se sont enfin un peu regonflés selon les chiffres de l'EIA (l'Agence américaine d'information sur l'énergie) à 439,9 millions de barils au cours de la semaine du 17 octobre, soit +2,6 millions par rapport à la semaine précédente.



De leur côté, les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, marquent une très légère hausse de 200 000 barils tandis que les stocks d'essence reculent pour leur part de 1,5 million de barils, par rapport à la semaine précédente: là encore, ce pourrait être la conséquence d'un ralentissement de l'activité mais il serait prématuré de se fonder sur un seul chiffre induisant une baisse de la demande.



Comme cela a été évoqué en préambule, la réunion de la BCE demain ne stresse pas les investisseurs: cela se traduit par une détente de -3Pts (OAT et BTP) à -4Pts en Europe (OAT à 2,66%, Bund à 2,1240%) à la veille de la réunion de la BCE et d'une hausse attendue de 75Pts des taux directeurs.

Les 'Gilts' britanniques effacent encore -2Pts vers 3,613%, Rishi Sunak vient d'indiquer que le projet de budget 2023 ne sera pas divulgué avant fin novembre.

Il pourrait cependant 'prendre des décisions difficiles' avant de présenter sa politique économique au Parlement britannique.