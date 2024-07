Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: sereins post-Biden, peu volatiles en absence de stats information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 18:30









(CercleFinance.com) - Cette séance 'd'après l'annonce' (du retrait de Joe Biden de la cours à la présidence) n'a pas été particulièrement exaltante ni volatile, cependant 'les choses commencent à bouger'.



Le '10 ans' se retend de 3Pts vers 4,2700%, le '2 ans' de +2,6Pts vers 4,533%... et le '30 ans' de +3,2Pts vers 4,482%.



A 5Pts près, la courbe des rendements des T-Bonds américains (en prenant les extrêmes) est sur le point de devenir positive pour la première fois depuis 2022.

L'écart entre les bons du Trésor à 10 ans et à 2 ans est par ailleurs négatif depuis le 6 juillet 2022... et cela dure donc depuis un record de 750 jours (ça fera 750 jeudi pour être précis, la 2ème plus longue séquence depuis celle de 624 jours d'août 1978 à avril 1980 et a précédé une récession à double creux).



Au cours des cycles économiques précédents, chaque fois que la courbe des rendements se repentifie rapidement et repasse au-dessus de zéro, une récession s'ensuit dans les mois qui suivent.



En Europe, les Bunds affichent +2,5Pts à 2,497%, nos OAT +1,5Pts de base (à 3,145%), les BTP italiens restent quasi stables à 3,765%.



Sur le front des statistiques, aucun donnée macroéconomique majeure n'était à l'agenda ce lundi.

Les publications recommencent demain avec les indices PMI préliminaires, les indices de climats des affaires en France et en Allemagne, ou encore la croissance américaine du deuxième trimestre puis l'indice des prix PCE (en marge des revenus et dépenses des ménages US).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.