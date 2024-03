Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: semaine positive, détente -15Pts dans UE, -9 T-Bond US information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - Un vendredi pour rien ou presque... la publication -tellement attendue- du 'NFP' fut un non-événement.



Les T-Bonds étaient et sont demeurés complètement figés, avant puis après la publication du 'NFP', tout comme avant et après le 'Livre Beige de la FED' mercredi, le discours de Powell et avant ou après la réunion de la BCE ce jeudi : tout fut conforme aux attentes du marché, aussi bien les annonces des banques centrales que les chiffres 'macro'.

Ce n'est pas 100% exact pour le 'NFP' mais 2 éléments inattendus et opposés se sont compensés, neutralisant la publication du jour.



Le NFP de février est apparu plus robuste que prévu avec une accélération inattendue des créations d'emplois à 275.000 (contre 190.000 anticipé) mais le département américain du Travail a fortement révisé à la baisse (-124.000) l'estimation de janvier, à 229.000 contre 353.000 initialement.



Le taux de chômage est remonté à 3,9% en février contre 3,7% le mois précédent, tandis que la hausse du salaire horaire moyen a ralenti, à 0,1% sur un mois et 4,3% sur un an, ce qui est rassurant.



Les T-Bonds US restent donc quasi inchangés autour de 4,09%.

Une légère embellie s'est confirmé sur les les Bunds et les OAT qui effacent -2,5Pts à 2,2700% et 2,71500% respectivement... et même écart sur les BTP italiens à 3,5780%.

La semaine ressort nettement positive avec des taux longs qui se détendent d e-15Pts sur les Bunds et OAT puis -9Pts sur les T-Bonds US.



La baisse des rendements soutient l'Once d'or qui pulvérise un nouveau record absolu à 2.185$/Oz.







