Taux: semaine négative, OAT au pire niveau depuis août 2014 information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 18:58

(CercleFinance.com) - Fin de semaine un peu plus calme après la soudaine remontée des rendements obligataires survenu la veille en milieu d'après-midi (+10Pts sur les T-Bonds US, +6Pts sur les Bunds) : mais pas d'embellie puisque les taux restent ancrés près de leurs pires niveaux annuels mais aussi et surtout depuis 2019 à 2014 selon les pays.



Les indices US du jour n'ont pas bouleversé le tableau : le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans reste au contact des plus hauts depuis la fin 2018, à près de 2,915% (stable), le '20 ans' a fait une incursion vers 3,1800%, le '30 ans' plafonne vers 2,93%.



La publication la plus attendue était celle du PMI des 'services' (le tertiaire représente 70% du PIB) aux Etats Unis : l'indice chute de 58 vers 54,7, avec un net ralentissement de l'activité dans les secteurs loisirs/hôtellerie/restauration.

En ce qui concerne le PMI composite américain de S&P Global, il ressort en baisse de -2,6Pts à 55,1 en estimation flash, après 57,7 en mars, du fait du coup de frein subi par le secteur manufacturier pris en ciseaux par la hausse des coûts et les pénuries de pièces détachées et de semi-conducteurs.



Les opérateurs gardent également en mémoire les propos de Jerome Powell jeudi soir : il prépare Wall Street à 3 hausses de 50Pts du taux directeur d'ici le milieu de l'été (1,750%) et à un loyer de l'argent à 2,000% d'ici le 3ème trimestre.



Dans ce contexte empreint de risques inflationnistes de plus en plus menaçants y compris en Europe (plus dépendante des coûts énergétiques), les investisseurs ont pris connaissance, ce matin, du PMI flash composite de l'activité globale en France. Celui-ci s'est redressé, passant de 56,3 en mars à 57,5 en avril, signalant la plus forte expansion de l'activité du secteur privé français depuis janvier 2018.



La hausse de l'activité globale a résulté d'un environnement plus favorable à la demande, surtout dans les services avec l'assouplissement des restrictions sanitaires (secteur tourisme, restauration/hôtellerie), alors que les pénuries (secteur auto) et la guerre en Ukraine ont limité la hausse de la production manufacturière.

Nos OAT (+2,5Pts) finissent la journée sur leur plus mauvais niveaux annuels à 1,415% (1,433% au plus haut, +7,5Pts hebdo, pire niveau depuis août 2014), les Bunds se tendent de +4,5% à 0,9680%, les BTP italiens affichent +7,5Pts à 2,652% (+16Pts hebdo, pire niveau depuis mai 2019 ou juillet 2014), les 'Bonos' +4,5Pts à 1,925%.



Les seuls rescapés ce vendredi sont les Gilts britanniques qui se détendent de -0,5Pts et repassent symboliquement sous les 2,00%, après un test de 2,0230% en intraday.