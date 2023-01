Taux : semaine dominée par 'stats' d'activité (USA, UK, UE) information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 18:21

(CercleFinance.com) - Séance de prises de bénéfices sur le front obligataire mais dans des volumes insignifiants car il n'y avait pas de cotations sur les T-Bonds, ce lundi étant férié à Wall Street pour cause de Martin Luther King's Day.



Le repli en Europe est resté d'ampleur limité avec une hausse symbolique de +1,5Pts sur nos OAT à 2,636% et de +5% sur les Bunds à 2,1950%.

Plus au Sud, hausse de +1Pt sur les 'Bonos' à 3,1600% et de +3Pts sur les BIP italien à 4,015%.



Aucune donnée macroéconomique n'était inscrite au calendrier ce lundi, mais les jours suivants verront paraitre l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, ou encore la production industrielle et les ventes de détail aux Etats-Unis (pour le mois de décembre).

Les chiffres des prix à la production industrielle, des mises en chantier et des ventes de logements anciens US paraîtront également au cours des jours qui viennent.

Les opérateurs pourront aussi se montrer attentifs, d'ici jeudi au Forum économique mondial de Davos, réunion à laquelle participeront notamment plusieurs banquiers centraux, mais pas son fondateur Klaus Schwab, pour raison de santé.

Parmi les interventions les plus attendues, il y aura celle de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, celle de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et pas moins de neuf membres du conseil de la Fed (cela représente près de 3/4 des effectifs, c'est un message fort envoyé aux financiers de la planète).