Taux : semaine de tension, +10Pts aux US, +15Pts dans l'UE

(CercleFinance.com) - Les marchés se sont faut peur ce matin avec des frappes de drones israéliens sur le sol iranien (environs d'Ispahan) : chacun avait en mémoire les menaces de riposte massive de Téhéran dimanche dernier... mais rien ne s'est passé... et la sérénité est revenue au fil des heures.



Le 'risk off' des premières heures s'est dissipé, la détente des taux s'est enrayée et l'après-midi s'est soldé par un regain de tension du côté du marché obligataire américain (qui ne fait plus office de refuge à la veille du weekend, preuve que les investisseurs anticipent un weekend 'calme' sur le front géopolitique).

Le rendement des bons du Trésor américain, qui avaient reflué ce matin (vers 4,500% vers 4H30 du matin), repartent à la hausse avec un dix ans qui remonte à 4,63%, niveau proche de 4,65%, son plus haut niveau depuis le mois de novembre, le '2 ans' continue de flirter avec les 5,00% (à 4,9750%).



Côté Europe, nos OAT (+1,5Pts) terminent la semaine à leur pire niveau depuis fin novembre à 3,0180% (3,0300% vers 16H15, soit +15Pts hebdo), idem pour les Bunds allemands avec +1,5Pts à 2,5050 les BTP italiens prenant +4Pts à 3,9060 (soit +18Pts sur la semaine).

Outre-Manche, les 'Gilts' ont connu une nette embellie en fin d'après-midi avec un rendement retombé de 4,3300% vers 16H vers 4,28% (soit -2,5Pts et +15Pts sur la semaine).

Pas de chiffres 'macro' pour animer la séance ce vendredi, le début de la semaine prochaine sera en revanche très chargée en 'stats' US (production, inflation).





