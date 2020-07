Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux :séance sans relief en attendant le communiqué de la FED Cercle Finance • 29/07/2020 à 18:14









(CercleFinance.com) - Petite journée sur les marchés obligataires qui ont peu varié: nos OAT restent stables autour de -0,186%, de même que les Bunds à -0,50%. La confiance des ménages dans la situation économique en France baisse à nouveau, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd deux points à 94, et reste donc en dessous de sa moyenne de longue période (100). Le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière passée perd trois points et celui sur leur situation financière future est stable, tandis que la proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants baisse légèrement. Petite détente des BTP italiens qui affichent -1Pt de base à 1,055%, stagnation des Bonos espagnols vers 0,35%. Les Gilts britanniques consolident marginalement (+1Pt de base à 0,115%) après avoir inscrit la veille un plancher annuel de 0,103%. Le point d'orgue de cette journée coïncidera avec les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ce soir à 20H. 'Elle devrait garder ses paramètres monétaires inchangés (...) mais nous nous attendons à une communication plus 'dovish' (c'est-à-dire un biais accommodant)', prédit Thomas Costerg, économiste sénior chez Pictet Wealth Management. Les T-Bonds finissent également la séance sur un statu quo à 0,5800%. Aux Etats Unis, le déficit commercial se contracte à 70,64Mds$ contre 75,3Mds$ (chiffre révisé de -74,34Mds initialement) au mois de mai. Par ailleurs, les stocks des grossistes se contractent de -2%, les stocks des détaillants de -2,6%.

