Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : séance sans relief au lendemain de Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 19:16









(CercleFinance.com) - La séance du jour a été calme, très calme en raison d'un agenda allégé côté statistiques économiques.



Bien sûr, pour cette première séance depuis les speechs de Jerome Powell et Christine Lagarde (qui est restée délibérément dans le vague) depuis Jackson Hole vendredi.

Les marchés auraient pu 'gamberger' sur le propos des banquiers centraux et demeurer volatiles ce lundi, mais avec 48H de recul, les spécialistes constatent que le court discours du patron de la FED s'inscrit tout à fait dans la ligne des précédents communiqués et reprend les mêmes éléments de langage un peu 'faucon' figurant dans toutes les 'minutes' publiées depuis le printemps dernier, notamment la priorité accordée à la lutte contre l'inflation.



Les marchés balancent entre les craintes de hausse de taux en novembre ou écarter cette hypothèse vu les doutes sur la croissance mondiale.



L'obligataire devrait s'animer un peu à partir du milieu de la semaine avec des données sur l'inflation puis les statistiques sur l'emploi aux Etats-Unis : les chiffres d'ADP mercredi puis le 'NFP' vendredi, 2 rapports mensuels toujours très suivis.



Au programme également, mais en zone Euro cette fois, la première estimation très attendue des prix à la consommation en zone euro pour le mois d'août, qui tombera jeudi.



Ce lundi, le rendement des Treasuries à dix ans reflue de -1,5Pt vers 4,227%, après avoir grimpé au-delà des 4,36% la semaine dernière, un niveau inexploré depuis 16 ans.



En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans se tend symboliquement de +1Pt à 2,567%, restant à une vingtaine de points de ses pires niveaux des dernières semaines, nos OAT stagnent complètement avec à 3,0880%.



Pas de transactions outre-Manche, c'était 'banking Holliday' au Royaume Uni.







Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.