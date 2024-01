Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : séance sans catalyseurs mais la lourdeur l'emporte information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 17:37









(CercleFinance.com) - Les marchés de taux reviennent à la case départ puisque la dégradation de ce mardi efface les gains de la veille (et même un peu plus, de nouveaux plancher annuels sont testés aux Etats Unis).



Les anticipations de politique monétaire se sont retournées aux Etats Unis où une baisse de taux n'est plus attendue avant début mai : le rendement des Treasuries américains à '10 ans' se dégrade de +5,4Pts vers 4,1510%, le '2 ans' de +4,1Pts à 4,411%.



Le rendement du dix ans allemand se retend lui aussi de +4,6Pts à 2,335%, celui des OAT de +2Pts à 2,842% tandis que celui des BTP italiens affiche +4,4Pts à 3,9170%.



La pire performance du jour -et de très loin- revient aux Gilts Britanniques qui se tendent de +12Pts vers 4,0290%.



L'activité en Europe s'annonçait très calme du côté des statistiques aujourd'hui, de même qu'aux Etats Unis.



La volatilité devrait être de retour dès demain avec les indices d'activité PMI pour l'Europe, puis la première estimation de la croissance américaine de quatrième trimestre, puis l'indice PCE qui tombera jeudi.







