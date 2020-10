Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : séance positive en Italie, tension T-Bonds US à 0,775% Cercle Finance • 06/10/2020 à 19:38









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens ont terminé sur une note un peu plus soutenue après les prises de profit de la veille. Nos OAT se détendent de -0,8Pts à -0,248%, les Bunds de -0,3Pts à -0,51% et plus au Sud, les Bonos espagnols effacent -3Pts à 0,236% (après +4Pts la veille). Les BTP italiens renouent avec leurs planchers absolus avec -2Pt à 0,7810%... ce qui signifie que le 'spread' avec le Bund atteint un nouveau plancher de +129Pts de base. Les Gilts britanniques évoluent peu (-0,5Pt vers 0,285%) alors que l'espoir d'un accord pour éviter un 'hard Brexit' renaît, avec la possible extension du délai de négociation de 1 mois, du 15 octobre au 15 novembre ('les derniers rounds de négociation ont été fructueux' selon certaines 'sources' reprises par Reuters). Outre Atlantique, les T-Bonds rajoutent +2Pts de base à 0,774%. Le patron de la FED s'exprimait dans l'après-midi : Jerome Powell juge la reprise rapide mais 'fragile' et plaide pour davantage de stimulus fiscal (des 'package' de relance du Congrès), ce qui rassure un peu mais il faut aussi se préparer à une alternance politique qui se profile. Joe Biden distance nettement Trump dans les dernières enquêtes d'opinion et pourrait même faire basculer certains 'Etats charnière' de façon à remporter également la majorité au Sénat. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche écarte le risque d'une incapacité à gouverner et potentiellement d'un transfert de pouvoir et d'un report des élections. Le commerce extérieur américain reste sur une mauvaise trajectoire: le déficit US s'est encore creusé de -5,9% en août 2020, à -67,1 milliards de dollars selon le Département américain du Commerce, contre -63,4 milliards le mois précédent (nombre d'ailleurs révisé de -63,6 milliards en estimation initiale)... alors que le consensus de marché était de l'ordre de -66 milliards$. Les exportations américaines n'ont augmenté que de 2,2%, une progression moindre que celle des importations (+3,2%).

