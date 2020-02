Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : séance positive en Europe, nette détente sur T-Bond US Cercle Finance • 07/02/2020 à 19:06









(CercleFinance.com) - La semaine se termine sur une embellie après un épisode correctif lié au retour de l'appétit pour le risque à Wall Street et sur les grandes places européennes. Le Bunds et le OAT se détendent de -2/-2,5Pts de base à -0,385 et -0,137% repectivement. Plus au sud, détente de -2Pts sur le Bonos espagnols à 0,28% et -3Pts sur les BTP italiens à 0,938%. Mais cela demeure modeste en regard des -6Pts, à 1,585% sur les T-Bonds US, malgré un 'NFP' très robuste : +225.000 embauches (40% de mieux que le consensus de +165.000) mais le secteur manufacturier a détruit 12.000 emplois (après -5.000 en décembre). Les grands gagnants sont le secteur de la construction (+40.000) puis la santé et l'éducation. Le taux de chômage se dégrade légèrement à 3,6% (+0,1%) malgré la forte baisse du chômage 'hebdo' publié la veille. Les salaires horaires demeurent sages, à +0,2% (soit +3,1% en rythme annuel). Les chiffres de créations d'emplois de décembre et novembre n'ont été que faiblement revus à la hausse (+2.000 et +5.000 respectivement), le rythme de créations d'emplois sur la période octobre/janvier s'établit à +210.000, sur 6 mois, la moyenne tombe à +200.000. Le net recul du rendement des T-Bonds peut sembler paradoxal vu le bon 'NFP' publié ce vendredi mais les conditions météo particulièrement clémentes ont largement contribué à la vigueur de l'activité dans le secteur du bâtiment. Cette journée reste également marquée par une nouvelle cascade de réduction des taux d'intérêt à travers la planète avec -0,25Pts en Russie (à 6,00%), au Brésil, en Thaïlande, aux Philippines... des initiatives qui semblent dictées par les signaux de ralentissement dans des pays largement exposés à un ralentissement de l'activité en Chine.

