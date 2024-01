Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : séance positive dans l'UE, dégradation sur T-Bonds US information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 19:55









(CercleFinance.com) - La semaine se termine sur une note positive sur les marchés obligataires européens et US.

Avec la petite détende des taux observés ce vendredi, les rendements se rapprochent tranquillement de ce qu'il étaient au soir du 2 janvier (ou les 29/12/2023)... la tension retombe doucement.

La 'petite phrase' que les investisseurs vont garder à la veille du weekend émane de Christine Lagarde pour laquelle 'le pic des taux est derrière nous'.



La semaine s'achève également avec les chiffres de l'INSEE concernant l'inflation qui s'établit à 3,7% au mois de décembre et à 4,9% en moyenne en 2023 contre 5,2% en 2022.

Nos OAT se détendent de -6,3Pts à 2,678% et les Bunds de -5Pts à 2,157%... ce qui est l'évolution la plus favorable pouvant expliquer le regain du CAC40 et de l'Euro-Stoxx50.

Plus au Sud, les BTP italiens effacent carrément -9Pts à 3,733%, là encore un niveau équivalent à la clôture du 3 janvier... ou du 29/12/2023.



Outre Manche, embellie symbolique de -1Pt de base à 3,8320%.



Outre Atlantique, reflux des rendements également, mais sur un écart marginal ce soir de -0,5Pt de base du T-Bond à 3,9680% contre 3,92% vers 15H30.

La tendance s'est donc dégradée et il n'est pas certain que la principale référence termine 'positive' ce soir à 22H... mais sur la semaine, la détente reste appréciable, de l'ordre de -8 à -8,5Pts.



Le Département du Travail a annoncé que les prix à la production avaient diminué de 0,1% en données brutes en décembre, mais augmenté de 0,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Ces chiffres n'ont pas beaucoup d'impact sur le dollar, qui reste stable face à l'euro.











Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.