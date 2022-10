Taux: séance portes de saloon en Europe, les Gilts rassurent information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 17:33

(CercleFinance.com) - Sans atteindre le niveau de volatilité au paroxysme sur les actions (-3% en 1 heure puis +3,4% repris au cours de l'heure qui suit), ce fut également une séance en porte de saloon sur les marchés obligataires, avec d'un côté l'effet 'CPI' américain et de l'autre l'effet 'marche arrière' de Liz Truss sur sa politique fiscale contestée au Royaume Uni.



Jusque vers 14H45, c'était le stress maximum avec des rendement au plus haut de 14 ans dans l'Eurozone sur les OAT ou les Bunds.



Nos OAT ont franchi le cap des 3,02% (+8Pts) avant de redescendre sous les 2,9% (-5Pts), les Bunds ont atteint 2,42% (+10Pts avant de chuter vers 2,304% (-4Pts), les BTP italiens ont ricoché comme la veille sous 4,87% avant de se détendre de -7,5Pts vers 4,720%.

Cette embellie semble provenir d'une annonce de Liz Truss (1ère Ministre britannique) qui laisse comprendre qu'elle serait sur le point de faire machine arrière sur sa réforme fiscale.

Ce qui fait dire à nombre d'observateurs que la Bank of England et les marchés ont 'gagné' (mais au pris de pertes de valeur abyssale sur les 'Gilts' UK): les taux longs UK ils se détendent de -15Pts sur le '10 ans' à 4,28%, de -20Pts en moyenne sur le '20 ans' et le '25ans' vers 4,7500%.



Les T-Bonds US restent sous tension rapport mensuel sur l'inflation aux Etats-Unis publié par le Département du Travail qui s'avère pire que les pires prévisions.

Le '10 ans US' qui se retendait de +17Pts vers 4,08% (pire niveau depuis l'automne 2008) amorce un pullback vers 3,9800%: il se dégrade logiquement de -8Pts alors que l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 0,4% en septembre et de +8,2% par rapport au même mois de 2021 (après 8,3% en août, mais Jefferies, comme beaucoup d'autres brokers, anticipait un repli à 8,1%).



Hors énergie (+19,8%) et produits alimentaires (+11,2%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel 'core' s'est accru de +0,4% à 6,6% le mois dernier, soit le pire score observé depuis... 1982.



Les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de +9.000 lors de la semaine du 3 octobre aux Etats-Unis, celles-ci s'établissant à 228 000, contre 219 000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.



La moyenne mobile sur quatre semaines -qui peut être considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché du travail- est aussi en légère augmentation, s'établissant à 211 500 contre 206 500 une semaine plus tôt.



Les 'minutes' de la FED publiées mercredi soir n'ont pas contribué à rassurer: 'Les responsables de la Fed s'attendent à ce que les taux restent élevés pendant un certain temps. Ils continueront à les augmenter jusqu'à ce qu'ils voient des signes clairs de ralentissement de l'inflation', résume la banque californienne Wells fargo.