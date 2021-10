Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : séance plutôt positive malgré un pétrole au zénith information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 19:07









(CercleFinance.com) - Séance calme sur les marchés obligataires européens, à 48H de la réunion de la BCE, ce qui peut s'expliquer par l'absence de 'chiffres du jour' susceptible d'infléchir la tendance. Nos OAT se détendent d'environ 1Pt symbolique, à 0,2210%, même écart sur les Bunds à -0,1330%, ainsi que les Bonos espagnols et les BTP italiens à 0,512% et 0,933% respectivement. Une telle unicité est assez rare en Europe pour être soulignée. Outre-Manche, l'embellie est également au rendez-vous, l'écart étant de -2Pts à 1,0900% sur les Gilts britanniques. Les T-Bonds US se sont montrés irréguliers, au gré des fluctuations de Wall Street, et avec une relation symétrique de type assez classique (hausse des actions, dégradation des bons du Trésor ou faiblesse des indices US, détente des rendements). Alors que Wall Street reperd ce soir ses gains initiaux, les T-Bonds effacent -2Pts et s'améliorent à 1,6170%. De façon assez paradoxale, les marchés de taux ignorent les nouveaux records conjoints du prix du baril de WTI (+1% à 84,6$ à son plus haut depuis 2014) et du Brent qui est lui aussi en train d'égaler son record de 7 ans, à 86,5$. Les T-Bonds auraient également pu être affectés par 2 bons chiffres US : la confiance du consommateur est repartie à la hausse (+4Pts) en octobre aux Etats-Unis (après trois mois de repli) pour s'établir à 113,8 selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi. La composante de la situation actuelle a augmenté de +3Pts à 147,4 contre 144,3 le mois dernier, tandis que l'indice des anticipations s'est lui amélioré à 91,3 contre 86,7 le mois dernier. Le chiffre mensuel des ventes de logements neufs fait un bond de 14% en septembre pour atteindre un taux annuel de 800.000, selon les données compilées par le US Census Bureau. Le prix de vente médian des maisons neuves pulvérise un nouveau record absolu à 408.800$. Le stock de logements neufs à vendre s'est contracté de -12% entre août et septembre, ce qui équivaut à 5,7 mois de transactions.

