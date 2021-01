Taux : séance peu volatile même en Italie (démission G.Conte)

(CercleFinance.com) - Pas de grosse animation sur le marché monétaire à la veille du communiqué de la FED demain (résumé des délibérations du FOMC) : les opérateurs n'en attendent pas grand chose, sinon des commentaires laxistes sur l'inflation (marge de tolérance au-delà des 2%) et volontaristes sur le soutien à la croissance et l'emploi.

Les T-Bonds restent rigoureusement inchangés à 1,04%, dépit de chiffre de 'confiance' plutôt robustes ce mardi: l'indice du 'sentiment' des consommateurs du Conference Board ressort à 89,3, contre 87,1 le mois précédent (révisé par rapport à 88,6 en estimation initiale pour décembre 2020) et les 'attentes' progressent plus franchement de 87 vers 92,5, ce qui semble traduire un 'effet Biden' + 'effet chèques' de 1.400$.

Les investisseurs qui semblaient sur la défensive lundi avant une déferlante de résultats de sociétés (c'est la semaine la plus 'animée' du trimestre) reprennent confiance et l'aversion au risque recule: les Bons du Trésor en font autant en Europe avec une légère tension sur nos OAT (+1Pt à -0,305%) et sur les Bunds (+1,5Pt à -0,535%).

Peu de mouvement sur les Bonos espagnols à 0,0750% et tous les regards étaient braqués sur les BTP italiens alors que la rumeur d'une démission imminente de Giuseppe Conte était devenue une réalité dès lundi soir.

Le président du Conseil tentera de nouveau de constituer une majorité (ce sera compliqué vu l'opposition de son ancien allié, Matteo Renzi et le peu d'affinités avec un allié potentiel comme '5 Stelle') et en cas d'échec, l'Italie s'en ira vers de nouvelles élections anticipées (qui ne clarifieront peut être pas plus la situation).

Les marchés avaient anticipé dès jeudi dernier et cette séance nous offre un bel exemple de 'fait accompli' avec une détente de -2,5Pts du '10 ans' italien à 0,618%.

Outre-Manche, les Gilts stagnent pour la seconde séance consécutive vers 0,2700%.