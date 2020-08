Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : séance peu volatile à la veille du NFP, GiltsUK agités Cercle Finance • 06/08/2020 à 19:20









(CercleFinance.com) - Les OAT et les Bunds ont peu varié, consolidant légèrement (vers -0,225% et -0,53% respectivement. Les données 'macro' européennes sont mitigés : les commandes à l'industrie allemande se sont accrues de 27,9% en juin 2020, d'après Destatis, mais elles s'avèrent inférieures de 11,3% à celles de février. Le Département américain du Travail a publié des demandes hebdo d'allocations chômage qui ressortent en baisse, à 1,19Mns contre 1,42Mns anticipé, à comparer à 1.435.000 la semaine précédente (nombre révisé de 1.434.000 en estimation initiale) Le rythme des inscriptions au chômage a ralenti ainsi sensiblement, alors même que le consensus tablait sur 1.450.000 inscriptions selon Jefferies. La moyenne mobile sur quatre semaines a reculé de 31.000 par rapport à la semaine précédente, à 1.337.750. Les T-Bonds américains s'améliorent légèrement à 0,5300 contre 0,543% et se rapprochent un peu plus des 0,500%, un plancher historique qui semble impliquer qu'aucune inflation ne se manifestera avant 2030... une hypothèse peu vraisemblable et qui explique que l'or se maintient à 2050$/Oz tandis que l'argent s'envole de +7% vers 28$. Les Gilts britanniques ont réagi négativement au communiqué de la BoE, leur rendement se tendant jusque vers 0,15% avant de retomber vers 0,106% après l'annonce sans grande surprise d'un statu quo de la Banque d'Angleterre (taux directeur à 0,1%). Le marché encaisse mal les prévisions pessimistes de la BoE qui anticipe au mieux un retour aux conditions pré-Covid d'ici fin 2021 et avertit que la reprise sera plus lente que prévu. Le pays s'achemine de surcroît vers un Brexit sans accord et ne parvient à obtenir une levée des taxes US... l'avenir s'annonce 'compliqué'.

