Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : séance peu animée, la lourdeur l'emporte (BTP +5Pts) Cercle Finance • 07/06/2021 à 19:09









(CercleFinance.com) - Toute petite séance sur les marchés obligataires en termes de volumes mais les prises de bénéfices l'emportent, en l'absence de 'market movers' : un seul chiffre -mineur- au calendrier avec les commandes industrielles allemandes. Elles se sont tassées de 0,2% en avril (+1,5% hors commandes majeures), après une hausse de 3,9% le mois précédent, selon des données CVS. Les Bunds se dégradent de +1,5Pt vers -0,20%, nous OAT affichent le même écart à 0,17% (contre 0,156% vendredi) et les T-Bonds US se dégradent également de +1Pt à 1,5700%. On attend ces prochains jours la balance commerciale des grands pays européens pour avril, ainsi que l'indice ZEW et surtout les décisions de politique monétaire de la BCE ce jeudi après la réunion de son conseil des gouverneurs. 'La BCE devrait décider jeudi de continuer à acheter beaucoup d'obligations au troisième trimestre. Mais minimiser les risques d'inflation est dangereux, même si l'inflation dans la zone euro est encore faible, contrairement aux États-Unis', prévient Commerzbank. De l'autre côté de l'Atlantique, sont attendus notamment la balance commerciale d'avril, l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan et surtout les chiffres de l'inflation pour le mois de mai. Plus au Sud, le balancier repart en arrière sur les Bonos espagnols avec +2,5Pts à 0,477% et les BTP italiens chutent lourdement: +5Pts de base à 0,92%. Outre Manche, les Gilts affichent +2Pts à 0,813%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.