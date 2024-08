Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: séance et semaine négative malgré repli de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 19:40









(CercleFinance.com) - La semaine ne s'achève pas sur une note positive sur les marchés obligataires, malgré une déferlante de chiffres qui semble conforter les attentes les plus optimistes : croissance robuste, consommation résiliente et inflation de plus en plus sage de part et d'autre de l'Atlantique.



La dernière rafale de chiffres de la semaine se solde au mieux par un statu quo et le plus souvent par une dégradation avec des T-Bonds qui voient leur rendement se tendre de 3,8600% vers 3,0950% (soit +10Pts en hebdo), le '2 ans' se tend de +3,2Pts à 3,921%), le '30 ans' de +4,4Pts à 4,1960%.



Les nouvelles du jour sont pourtant bonnes avec l'indice PCE qui ressort à 2,5%, soit un taux d'inflation annuelle stable par rapport à juin, l'inflation 'core' s'établit à 2,6% (hors énergie et alimentation), ce qui est également très positif.



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,5% en juillet par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,3%.

La consommation demeure donc robuste mais c'est au prix d'une forte progression des encours sur les cartes de crédit.



En Europe, la baisse est également au rendez-vous pour nos OAT dont le rendement progresse symétriquement, de +1,2Pt à 3,021%, les Bunds affichent +2,5Pts à 2,315%, les BTP italiens +3Pts à 3,146%.

La semaine s'achève sur une dégradation de +9Pts sur nos OAT et sur les Bunds (le 'spread' reste donc inchangé).



Les chiffres du jour apparaissent positifs en Eurozone : l'inflation s'établit à 2,2% pour le mois d'août, une bonne surprise à moins de 2 semaines de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Les économistes espèrent que la hausse des prix à la consommation sera revenue autour de 2% sur un an d'ici octobre, soit un niveau proche de l'objectif que s'est donné la BCE.



Le taux de chômage a également poursuivi son repli dans l'Eurozone au mois de juillet pour représenter 6,4% de la population active contre 6,5% en juin, a annoncé vendredi Eurostat (mais ça se dégrade en Allemagne)



Le nombre de demandeurs d'emploi dans les 20 pays utilisant la monnaie unique atteignait 10,99 millions, un chiffre en baisse de 114.000 d'un mois sur l'autre et de 190.000 sur un an.

Dans l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage est quant à lui resté stable à 6% en juillet, tout comme au mois de juin et en juillet 2023, précise Eurostat.



Il y avait également ce matin des statistiques concernant l'Hexagone:

le PIB de la France (en volume et en données CVS-CJO) progresse de 0,2% par rapport au trimestre précédent, selon l'Insee qui révise ainsi en baisse de 0,1 point son estimation initiale de +0,3%.



Mais bonne surprise, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,9% en août 2024, marquant donc un net ralentissement après +2,3% en juillet.

Enfin, en juillet 2024, les dépenses de consommation des ménages français en biens rebondissent sur un mois de 0,3% en volume (après ‑0,6% en juin, un chiffre révisé de -0,5% en estimation initiale), selon les données CVS-CJO de l'Insee.





